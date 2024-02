Léo Formigão faz balanço de competições 2023

O atleta caratinguense Leonardo Cornélio, o Léo Formigão, faz um balanço das competições que disputou no ano de 2023.

Léo tem participado de várias competições representando Caratinga. Ele faz questão de agradecer aos patrocinadores Açaí do Ponto, Top Granitos, Hotel Paladar, Oceania e ainda ao Programa Bolsa Atleta, da Prefeitura de Caratinga, que foram fundamentais para custear as despesas nas competições.

Confira as corridas:

Corrida de São Silvestre- 31/12/2023- participação

Maratona de Curitiba- 19/11/2023- participação

Circuito das Palmeiras- 02/09/2023-3° lugar na categoria

Corrida Polícia Militar/ Governador Valadares- 30/07/2023 2° lugar categoria 6 km

Insanity Pico da Bandeira- 25/03/2023- 5° lugar geral