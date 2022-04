Jovem encontrado morto em Dom Cavati

DOM CAVATI – Felipe de Paula Carvalho, 26 anos, foi encontrado morto nessa última segunda-feira (25), em Dom Cavati.

A Polícia Militar de Dom Cavati recebeu uma ligação anônima dando conta de um corpo que havia sido encontrado por populares em uma mata nas proximidades da rua Dom Pedro I, no centro.

Militares estiveram no local e encontraram o corpo jogado na vala de difícil acesso. Foi acionada a perícia da Polícia Civil, que constatou quatro perfurações nas proximidades do pescoço da vítima, “sendo tal fatalidade parecida com uma execução”, diz o boletim de ocorrência.

Foi feito rastreamento, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.