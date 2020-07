Itaú suspende atendimentos presenciais temporariamente

Com um funcionário suspeito para Coronavírus, colaboradores estão em isolamento

CARATINGA- O Banco Itaú de Caratinga comunica que um funcionário está com suspeita de covid-19, o que provocou alterações nos serviços. O protocolo interno do banco é fechamento e isolamento dos colaboradores por 14 dias, por isso, a previsão de retorno do atendimento presencial interno é até o dia 11 de agosto.

Os depósitos foram bloqueados; estão disponíveis apenas saques, transferências, consultas e extratos, dentre outros serviços. Por se tratar de semana de pagamento de aposentados, a recomendação é de que aqueles que necessitarem de atendimento presencial não procurem os serviços, de modo a evitar aglomerações desnecessárias. Os caixas eletrônicos estão funcionando normalmente.

O banco está mobilizando outros funcionários, com expectativa de retornar às atividades graduais na próxima semana.