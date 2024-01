IPANEMA: Procon autua banco por demora no atendimento ao consumidor e desrespeito aos consumidores idosos e pessoas com deficiência

IPANEMA- Nesta terça-feira (30), o Procon realizou fiscalização na agência do Banco Itaú em Ipanema para averiguar denúncias de inobservância às normas de tempo de espera e desrespeito aos consumidores idosos e pessoas com deficiência.

A fiscalização se deu como parte de procedimento administrativo do Ministério Público de Minas Gerais, presidido pela promotora de justiça Nayara Campos, e atestou as seguintes irregularidades: inexistência de informações sobre a ouvidoria da instituição bancária; ausência de informação de que as tarifas cobradas são estabelecidas pelo próprio banco; descumprimento do tempo máximo de espera para atendimento do consumidor; ausência de cartaz esclarecendo sobre a proibição de uso do celular dentro do banco, de divulgação do local onde o consumidor pode retirar cadeira de rodas, se precisar; e de publicidade quanto à existência de Código de Defesa do Consumidor no caixa.

De acordo com o Ministério Público, dentre as irregularidades, destaca-se o descumprimento da lei que determina o atendimento do cliente no prazo de 15 minutos a partir do momento que ele chega na fila. No momento da fiscalização, havia 24 pessoas aguardando atendimento, três caixas em funcionamento e a demora na fila foi de mais de 2 horas.

A partir da fiscalização, a agência foi autuada administrativamente pelo Procon e o procedimento segue na 1ª Promotoria de Justiça, visando melhorar a qualidade do serviço fornecido à população.