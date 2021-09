Início das inscrições para mais uma etapa do Programa Plantar +

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios deu início na quinta-feira (16), às inscrições para mais uma etapa do Programa Plantar +. O Programa é realizado pelo município desde o ano de 2017 e consiste na distribuição gratuita de kits de mudas frutíferas para produtores rurais previamente cadastrados.

O produtor rural que quiser ser beneficiado, deve ir até a Secretaria Municipal de Agricultura, situada à Rua Coronel Antônio da Silva, 700, de posse do documento de sua propriedade rural, comprovante de endereço recente, CPF e identidade.

O Programa tem como objetivo promover a segurança alimentar e nutricional sustentável, incentivar a agricultura familiar e aumentar o repasse do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) solidário. Dessa forma assegurar o cumprimento do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município.

Através do Programa já foram distribuídos mais de 20 mil mudas de árvores frutíferas para os produtores do município.

De acordo com Rodrigo Alves da Silveira, engenheiro agrônomo e coordenador do programa, nesta etapa serão distribuídos 200 kits de mudas, priorizando o atendimento de produtores que ainda não foram comtemplados nos anos anteriores.

O engenheiro agrônomo destacou ainda que o projeto visa à promoção da diversificação de culturas e aproximação do produtor rural, pois durante as etapas, a equipe realiza, também, o acompanhamento técnico do desenvolvimento das mudas, através de orientações de manejo, controle de pragas entre outros serviços.