Iniciada as obras de pavimentação asfáltica da rua dos Amaros, no centro de Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim iniciou as obras de pavimentação asfáltica da rua dos Amaros, no centro da cidade. Principal via de acesso à rodovia LMG-823, liga a cidade de Inhapim aos municípios de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta, e ainda atende os bairros Moreira, Donazinha e Durval I e II.

A empresa Santos Empreendimentos, empreiteira contratada pela prefeitura para realização das obras de aproximadamente 900 metros lineares de pavimentação asfáltica, está trabalhando na retirada do antigo pavimento em blocos e realiza a preparação do solo para aplicação do asfalto.

Segundo o prefeito Marcinho, essa obra é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Tito Torres (PSD-MG) no valor de R$ 1 milhão de reais e atende os anseios da comunidade. “Os moradores da rua dos Amaros estão contentes com o início e a realização das obras, e a empresa Santos Empreendimentos já trabalha no local com todo o maquinário mobilizado e necessário para realização da obra. Registro meu agradecimento ao nosso deputado estadual Tito Torres, defensor dos interesses do município de Inhapim junto ao governo do estado, não medindo esforços para liberar os recursos necessários que possibilitaram a realização desta obra”, informou o prefeito.

A prefeitura de Inhapim segue promovendo uma série de obras de calçamento e drenagem pluvial no município, são exemplos de obras em execução neste momento o calçamento do prolongamento da Avenida Lurdes da Cruz no bairro Bela Vista, calçamento e drenagem pluvial de dois trechos da Serra do Soarinho no distrito de Bom Jesus do Rio Preto e logo após o feriado de carnaval terão início as obras de pavimentação asfáltica da rua Amélia Godinho no centro da cidade.

