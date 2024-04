Inhapinhenses são beneficiados com ajuda humanitária da Cruz Vermelha Brasileira

INHAPIM – Na tarde da última quinta-feira (4), na Praça de Esportes João Felisberto Pereira, a Cruz Vermelha Brasileira em parceria com a secretaria de Assistência Social de Inhapim repassou 142 cartões auxílio-alimentação para famílias atingidas pelo forte vendaval registrado na cidade no dia 20 de janeiro. Maria Isabel Peixoto Silva, secretária de Assistência Social de Inhapim explica que este benefício é resultado do trabalho de toda equipe da secretaria em promover após os estragos registrados pelo temporal, um cadastramento das pessoas mais afetadas pela intempérie climática. “Nunca antes na história de Inhapim vimos um vendaval daquela magnitude e estragos em nossa cidade. Casas foram completamente destelhadas, varandas/coberturas dos prédios em zinco, telhas de amianto ou em barro queimado foram arrancados inteiros e arremessados pelas ruas da cidade danificando a rede elétrica e derrubando postes. Foram aproximadamente vinte minutos de um vendaval assustador, mas graças à Deus em primeiro lugar e ao nosso padroeiro São Sebastião, nossas vidas foram preservadas, ninguém saiu ferido, somente danos materiais. Após os estragos, acionei imediatamente nossas equipes da secretaria de Assistência Social para dar suporte a Defesa Civil, Polícia Militar e as equipes de Saúde para atender os atingidos. Criamos um abrigo para acolher as famílias atingidas e distribuímos centenas de refeições, roupas, cobertores e telhas, além de reconstruirmos algumas moradias. Os moradores dos bairros Santa Cruz, Flores, Durval I e II, centro da cidade e bairro Esperança foram os mais atingidos, e hoje, após realizarmos um cadastro sério, pormenorizado e detalhado sobre as famílias atingidas, sendo este remetido a Cruz Vermelha Brasileira, e esta por sua vez, selecionou 142 famílias que se enquadravam em suas diretrizes para serem beneficiadas com um cartão vale-alimentação no valor de R$ 600,00 reais”, informou. A psicóloga Débora Rodrigues, coordenadora do Centro de Atenção Especializado de Assistência Social – CREAS de Inhapim, explicou que o cartão vale-alimentação da Cruz Vermelha Brasileira distribuído as 142 famílias beneficiadas possui um crédito de R$ 600 reais e que deve ser consumido em até 90 dias. “Conforme bem informado pela nossa secretária de Assistência Social, Maria Isabel este benefício tem que ser consumido pelas famílias em até 90 dias, de forma fracionada ou não, isso fica a critério dos beneficiários, lembrando que somente itens de alimentação podem ser adquiridos, não incluindo bebidas alcoólicas e nem cigarros, sob pena de bloqueio do benefício”.

Assessoria de Comunicação