Inhapim vira modelo de sucesso em investimentos para agricultura familiar na nova área da Sudene

INHAPIM – O casal de cafeicultores Mauro José de Souza e Maria Aparecida Moreira de Souza buscou cada um R$ 6 mil no programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, Agroamigo e, juntos, financiaram um torrefador. Antes, vendiam o grão cru e agora oferecem o produto moído e faturam 40% a mais. Os produtores assinaram dois dos mais de 500 contratos já realizados em Inhapim.

A localidade é uma das 81 que foram incluídas na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em Minas Gerais e desponta como um caso de sucesso em investimentos para agricultura familiar. Nos últimos dois anos, o Agroamigo aplicou mais de R$ 3,8 milhões no município.

Logo no primeiro ano completo na área da Sudene, 2022, os agricultores familiares de Inhapim receberam R$ 1,8 milhão em recursos do programa. No ano passado, o valor desembolsado no município cresceu 11% e superou os R$ 2 milhões. O ticket médio é de R$ 7,5 mil por operação.

Além de torrar e moer a própria produção, Mauro José e Maria Aparecida ainda beneficiam o café dos agricultores vizinhos. “Prestamos um serviço para a nossa comunidade e ganhamos um pouco a mais”, conta o produtor, que acrescenta que já se tornou um entusiasta e divulgador do Agroamigo na região, especialmente nas reuniões da associação local.

O gerente do escritório regional do programa, Frederico Silveira, conta que a equipe identificou que Inhapim, embora não seja o município de maior população entre os que ingressaram na área da Sudene, já possuía grande número de produtores rurais com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). O documento é necessário para acessar os recursos do Agroamigo e atualmente foi substituído pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Com o apoio de parceiros locais como a Prefeitura de Inhapim e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), o Agroamigo apresentou aos produtores sua metodologia de trabalho, voltada para o microcrédito produtivo e orientado.

“Inhapim tem uma cafeicultura forte, além da criação de gado, o que proporcionou ainda mais um ambiente propício para alavancarmos os resultados do Agroamigo. Esperamos agora em 2024 aproveitar a experiência exitosa de Inhapim em outros municípios da nova área da Sudene e ampliar ainda mais nossos resultados, levando crédito orientado e melhoria na vida dos agricultores familiares com sustentabilidade”, afirma Frederico.

Cadastro Nacional

Os recursos do microcrédito rural do Banco do Nordeste podem ser contratados por produtores que possuam CAF e estejam enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com exceção dos grupos A e A/C, público que é atendido nas agências do Banco do Nordeste.

O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar é o documento que dá acesso a todas as políticas públicas direcionadas ao segmento. O CAF identifica os membros que compõem uma Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA), e um empreendimento familiar rural, bem como a composição das formas associativas de organização da agricultura familiar.

A inscrição no CAF é gratuita e pode ser feita nos escritórios da Emater e Sindicatos de Trabalhadores Rurais. A validade é de dois anos. Podem solicitar o cadastro agricultores familiares, silvicultores, extrativistas, aquicultores, pescadores artesanais, povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos rurais, povos e comunidades tradicionais, empreendedores familiares rurais e formas associativas de organização da agricultura familiar.

Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste atua em 249 municípios de Minas Gerais, distribuídos entre o Norte do estado, parte do Noroeste e nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce. A instituição atende a população do estado em 20 agências.

A unidade mais recente foi inaugurada em dezembro de 2023 em Governador Valadares. Quatro novas agências estão em fase de implantação no Vale do Rio Doce, uma delas em Inhapim. As outras serão instaladas em Aimorés, Guanhães e Mantena.