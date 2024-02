Inhapim recebe certificação para a política de turismo

DA REDAÇÃO – Com a presença de representantes das cidades associadas, aconteceu na última quinta-feira (22), no Ipaminas, em Ipatinga, o 5º Encontro de Gestores e Conselheiros de Turismo do Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas (CTMAM). O evento também serviu para a entrega dos certificados da Política de Regionalização do Turismo. A certificação é necessária para que o município participe da política nacional de turismo e pleiteie recursos junto ao governo do Estado e da União. O município de Inhapim, que é um dos 17 associados do CTMAM, foi representado pela secretária de Cultura e Turismo, Teresinha Ribeiro, e a diretora do Departamento de Turismo, Astrid Motta.

Durante o encontro, o presidente do CTMAM, Hélio Anício, enfatizou a importância da união e colaboração entre os municípios associados para impulsionar o turismo regional. Em suas palavras, ele destacou: “Estamos vivendo grandes momentos, retomando o protagonismo com um turismo de qualidade, belas paisagens e com a nossa gastronomia que é inigualável”.

Recebendo pela primeira vez a certificação, que habilitará a cidade para pleitear os recursos do ICMS Turismo a partir de 2025, a secretária Teresinha Ribeiro comentou que “é com grande entusiasmo que destacamos a importância de Inhapim aderir à política de regionalização do turismo. Ao integrarmos nossa cidade nessa iniciativa, não apenas fortalecemos nossa identidade local, mas também abrimos portas para colaborações e parcerias que impulsionarão o desenvolvimento sustentável de nossa região. A diversidade cultural, histórica e natural de Inhapim merece ser compartilhada e apreciada por visitantes de todo o pais e agora estamos no caminho para alcançarmos esse objetivo de forma coesa e estratégica”.

Comenda honorífica

Em cerimônia especial, o CTMAM prestou homenagem, reconhecendo o trabalho do ex-diretor Rodrigo Vieira no desenvolvimento e promoção do turismo na região da Mata Atlântica de Minas. A entrega da comenda foi um momento de grande alegria para todos os presentes e de surpresa e satisfação para o homenageado.

Assembleia geral

Além do encontro de conselheiros, o evento contou com uma assembleia de prestação de contas do exercício 2023. Os associados tiveram a oportunidade de analisar os resultados financeiros e operacionais do ano anterior, que foram aprovados. Durante a reunião, foram mostrados os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas, fortalecendo o compromisso do CTMAM com a eficiência administrativa e a responsabilidade fiscal. A transparência demonstrada reforçou a confiança dos associados da Agência e sua gestão. Além de Inhapim, integram o quadro de associados do CTMAM: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Conceição de Ipanema, Coronel Fabriciano, Dionísio, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Marliéria, Mesquita, Santana do Paraíso, Rio Piracicaba, Timóteo e Ubaporanga.

Texto e fotos: Astrid Motta (Diretora de Cultura e Turismo de Inhapim)