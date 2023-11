Inhapim realiza o 8º Congresso Regional de Educação

Evento contou com palestrantes de renome nacional, como Danni Suzuki, Maria Paula e Marco Zanqueta

INHAPIM – Com o tema “A Formação humana na perspectiva dos desafios da educação contemporânea”, a prefeitura de Inhapim realizou nessa quinta-feira (23), o 8º Congresso Regional de Educação.

O evento aconteceu no Parque de Exposições Onofre Elias dos Santos de 9h às 17h30 e contou com profissionais de educação de 26 municípios vizinhos e palestrantes de renome nacional, como Danni Suzuki, Maria Paula e Marco Zanqueta.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, relatou que o objetivo principal do congresso é levar conhecimento e compartilhamento de educação, não somente aos profissionais de Inhapim, mas de toda a região. “É muito importante a valorização do profissional da educação, e depois de muito esforço, muita luta, muito trabalho, Inhapim conseguiu avançar e dar um direito a mais, cada dia mais buscando esses benefícios para esses profissionais da educação, e com esse congresso estamos comemorando esses avanços do município”, disse o prefeito.

Leilamar Pires Gonçalves Santos, secretária de Educação, destacou que todas as outras sete edições foram muito informativas, e enfatizou a importância da formação humana na perspectiva dos desafios da educação contemporânea, tema do congresso. “Essa formação não é de agora, desde que surgiu a vida humana já pensamos nessa relação com o outro, do compartilhamento, da dignidade, do respeito, e hoje ainda nós temos as diversidades maiores e as adversidades, principalmente com essa questão de tecnologia, que trouxe muitas mudanças de comportamento, e ainda a questão de valores. Trouxemos esses palestrantes que estão com falas direcionadas para essa formação”, informou a secretária Leilamar Pires.

O vice-prefeito Sandro da Saúde, observou que os educadores de Inhapim e região, junto dos palestrantes de renome nacional, abrilhantaram o evento. “Desde 2017 no município de Inhapim, os avanços vêm acontecendo, e hoje iremos entregar computadores para os professores para ajudar nesse processo de educação”, disse.

A palestrante, atriz, produtora e escritora, Danni Suzuki falou sobre o avanço da tecnologia e as relações humanas. “É preciso ter um ponto de equilíbrio, na verdade a tecnologia está aqui para potencializar o que a gente tem de melhor, e também de pior. Então a gente precisa realmente trabalhar os nossos valores, nossa inteligência emocional, o nosso equilíbrio, porque a gente tem que dominar a tecnologia e não a tecnologia dominar a gente. Hoje esse acesso que a gente tem ao mundo, a outras culturas, a pessoas de outros países, se a gente não fortalecer bastante a nossa identidade, os nossos valores, a nossa ética, o nosso senso crítico, a gente é tomado pelo mundo de uma forma muito rápida e inconsciente. Então acho que é muito importante a gente procurar outras fontes de educação, que não são só as redes sociais, não terceirizar a educação dos nossos filhos, nem a nossa educação, para os dispositivos eletrônicos e buscar outras fontes de informação. O futuro é humano, essa integração entre a inteligência emocional e a humana, vai acontecer naturalmente, a gente já está vivendo isso, não tem como a gente fugir da internet, da tecnologia, ela já faz parte da nossa vida, mas precisamos cuidar de nós, dos nossos valores, porque quem está por trás das máquinas somos nós”, destacou Danni Suzuki.

Sobre a sua palestra, Danni disse que sua intenção foi levar ferramentas para que as pessoas pudessem agir. “A gente não está mais em tempo de sentar e assistir o mundo se transformar, a gente precisa ser atuante, um construtor na humanidade, preparar os nossos filhos, as crianças para eles também serem construtores porque o que importa é a humanidade”, afirmou.