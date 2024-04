INHAPIM E SUAS BONECAS ABAYOMI

Projeto realiza oficinas de confecção nas escolas

INHAPIM- Nesta quinta-feira (18), às 9h30, a Escola Municipal Manoel Brás de Silveira, localizada no córrego do Brás, em Inhapim, será palco da primeira de cinco oficinas dedicadas à confecção das tradicionais bonecas Abayomi. A oficineira Imaculada Aparecida Silva, carinhosamente conhecida como Tia Ladinha conduzirá o evento.

De acordo com o produtor cultural Lyzandro Cardoso, o projeto visa enaltecer a rica cultura afro-mineira através da criação das bonecas Abayomi, “promovendo a conscientização sobre seu significado histórico e social. Essas bonecas, que foram originalmente feitas por mães africanas durante as viagens nos navios negreiros, simbolizam acolhimento e resistência”.

Tia Ladinha, em colaboração com a Associação Tá no Sangue, não só guiará a confecção das bonecas, mas também fomentará um diálogo sobre a relevância histórica dessas figuras, ressaltando a memória e identidade cultural do povo de Minas Gerais.

Conscientização e Valorização

De acordo com Lyzandro, além das oficinas, o projeto promove discussões sobre a importância histórica, memória e identidade popular do povo mineiro. A contação de histórias africanas e afro-brasileiras é uma das estratégias utilizadas para alcançar esses objetivos.

A Contação de Histórias como Ferramenta Antirracista

A contação de histórias africanas e afro-brasileiras é uma forma de ocupação nos espaços de educação. Ela irradia a diversidade étnico-racial e contribui para a valorização da cultura, ancestralidade e história africanas. Essas histórias não apenas encantam quem as ouve, mas também transformam a leitura em algo prazeroso e educativo.

As oficinas ocorrerão ainda nas seguintes datas e escolas municipais:

• 25/04: Escola Elias Januário

• 23/05: Escola Dr. Alípio Fernandes

• 27/06: Escola João Barbosa Neto

• 15/08: Escola Agripa Mendes de Sá

Além disso, o 1º Festival de Música, Dança e Cultura Afro de Inhapim acontecerá no dia 6 de julho, na Praça de Esporte de Inhapim. O evento, com entrada gratuita, começará às 14h e é uma iniciativa da produtora Magali Mello Dias.

O projeto é financiado pelo FEC 01/2023 – Afromineiridade, uma iniciativa do Governo de Minas Gerais.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones:

• (31) 98538-1031

• (31) 98897-2256

• (33) 98899-8258

Siga-nos nas redes sociais para atualizações:

• Instagram: @abayomi_raizes

• Facebook: @abayomiresgatandonossasraizes

• YouTube: Abayomi-ResgatandoNossasRaizes