Influenciador digital entrega Evoque sorteada para morador de Manhuaçu

Teve feste neste domingo, 03/12, no bairro Bom Pastor, em Manhuaçu, para a entrega de um veículo Range Rover Evoque para um ganhador da rifa digital do influenciador Jere do Grau e Corte.

Após ganhar o veículo num número da rifa digital promovida nas redes sociais do influenciador, Felipe Diniz recebeu o veículo neste domingo em clima de muita festa com a presença de amigos e dos familiares, os pais Renato e Vera, a avó Eni, a namorada Jhenniffer Viana, o primo Cristian e o irmão Rogério.

A entrega da Evoque levou uma galera para as ruas do Bom Pastor por volta de 11 horas deste domingo. Com direito a fogos de artifício e muita comemoração, Jere do Grau saiu de Belo Horizonte na noite de sábado e chegou à cidade com a Evoque para a entrega.

Os sorteios foram realizados pelo instagram do influenciador @jeregrauecorte, que conta com 598 mil seguidores.

Só que a entrega ainda teve mais surpresas. Durante o evento, o deputado estadual Bim da Ambulância chegou de helicóptero para buscar Jere Souza. Os dois partiram de Manhuaçu para a entrega de outro prêmio, só que sorteado pelo deputado e influenciador @bimdaambulancia.