Imbé de Minas e Vargem Alegre notificam casos suspeitos

DA REDAÇÃO- Imbé de Minas e Vargem Alegre registraram um caso, respectivamente, suspeito de Coronavírus. As notificações foram feitas na manhã de ontem.

Em Imbé de Minas, o paciente notificado se trata de uma criança de nove anos que esteve na última semana no estado de São Paulo.

No dia 17 de março, o paciente acompanhado da mãe, procurou a unidade básica de saúde apresentando alguns sintomas da doença. A médica do município entrou em contato com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) em Belo Horizonte, tendo sido orientada a respeito da notificação, coleta da amostra para análise e quarentena do paciente até sair o resultado do exame. Nesta quarta-feira (18) foi disponibilizado o kit para coleta e a amostra será encaminhada a Fundação Ezequiel Dias (Funed).

O secretário de Saúde Erick Gonçalves alerta para importância de evitar viagens nesse momento, além da população se manter em casa e evitar aglomerações. O município já adotou várias medidas de restrição de aglomeração conforme as orientações do Ministério da Saúde e Governo de Estado.

As aulas das escolas municipais estão suspensas até o dia 22 de março ou até nova orientação da Secretaria de Saúde. Além disso, fica cancelado qualquer atividade de grupos das secretarias e assistência social. As unidades de saúde irão atender preferencialmente os casos de urgência e emergência evitando aglomerações nas unidades, consultas de rotinas deverão ser remarcadas.

No caso do município de Vargem Alegre, um homem de 65 anos de idade, que é hipertenso, apresentou os sintomas da doença. Ele procurou a unidade de saúde apresentando tosse e dor de garganta, relatando que há cinco dias tinha chegado de São Paulo. Ele foi atendido, orientado e segue em isolamento domiciliar. Foi coletado material para análise.