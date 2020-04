Igrejas evangélicas voltam a ter celebrações, mas com medidas restritivas

CARATINGA – Praticamente todas as igrejas evangélicas estão retomando suas atividades, mas seguindo as recomendações da Secretaria de Saúde do município. A igreja católica ainda não voltou a realizar as celebrações das missas.

O município está seguindo as recomendações do decreto Presidencial nº 10.292, de 25 de março de 2020, onde se recomenda que os estabelecimentos de exercício de atividades religiosas de qualquer natureza fixem medidas aptas a garantir que pessoas que compõem o grupo de risco não participem, e que durante as celebrações se observe as normas de distanciamento, podendo inclusive as áreas de cada fiel ser delimitada em um espaço de dois metros quadrados. É preciso ainda o uso do álcool em gel e de mascaras.

A reportagem conversou com alguns líderes religiosos da cidade para saber quais medidas estão tomando durante as celebrações.

O pastor Giovani Ferreira Gomes, da igreja Batista Renascer, disse que diminuiu o número de cultos e tomou outras providências. “Temos cultos somente às terças e domingos, e a duração que era de 1h30, voltou para uma hora. Aos domingo são realizados dois cultos para diminuir a aglomeração, uns às 17h30 e uns às 19h, todos usando álcool em gel, e mantendo a distância dois metros quadrados de uma pessoa da outra”, informou o pastor Giovani.

Na igreja Evangélica El Shaddai, presidida pelo pastor Verânimo de Faria Neto, foram retomadas algumas atividades presenciais seguindo todas as determinações e precauções com relação à saúde. “Temos cultos com até 30 pessoas no templo, uso de máscara, distanciamento devido, álcool em gel na entrada, e duração de uma hora. No domingo termos três reuniões, uma pela manhã, outra à tarde e uma à noite. Todos os cultos são transmitidos pelo YouTube, e quem faz parte do grupo de risco assiste pela internet, como as crianças, que são assintomáticas, não estão indo”, explicou Verâmino.

Na igreja Batista Filadélfia, dirigida pelo pastor Marcelo Gualberto Cuttis, por enquanto, os cultos estão sendo transmitidos por lives, mas adequações estão sendo feitas para ter a celebração com número reduzido de pessoas, de forma segura.

O pastor Luiz Malheiros, da igreja Nova Vida, orientou às crianças, idosos, e pessoas da área de risco que permaneçam em casa. Na entrada do templo está sendo disponibilizado álcool em gel e máscaras descartáveis. “Estamos mantendo distância nos bancos, a não ser marido e mulher que já vem de casa juntos, os demais a distância é de dois metros. As crianças só voltam quando as aulas voltarem estamos agindo de acordo com as determinações do governo federal e secretaria de saúde do município”, ressaltou o pastor Luiz.

O pastor Oziel Moreira, da Assembleia de Deus, disse que estão sendo realizados cultos em mais horários para não ter aglomeração e pedindo às pessoas que fazem parte do grupo de risco que fiquem em casa.

A igreja Presbiteriana Reformada, presidida pelo pastor Joaci Emerick, continua com os cultos on-line. “Vou aguardar mais um pouco. Não é tão simples você fazer os cultos seguindo rigorosamente as normas da Organização Mundial da Saúde. Usar as máscaras, o álcool gel não é difícil, mas é difícil escolher as pessoas para participar em horários diferentes. Além do mais eu e o meu pastor auxiliar somos pessoas de risco. Não estou criticando quem voltou, estou falando da minha realidade”, comentou o pastor.

E na Primeira Igreja Presbiteriana Renovada, o pastor Josias Júnior Valentim preparou uma lista de presença com 30 pessoas para participarem dos cultos e disponibilizou álcool em gel e máscaras. “Temos três banheiros com detergentes para higienizar as mãos. Vamos aumentar o número de cultos aos domingos para não ter aglomeração e mais pessoas participarem”, conclui Josias.