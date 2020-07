Idoso de 91 anos é vítima de roubo

Militares recuperam todo o dinheiro e detiveram dois suspeitos

INHAPIM – Um senhor de 91 aos foi vítima de roubo em sua residência que fica no distrito de Santo Antônio do Alegre, zona rural de Inhapim. Nessa terça-feira (14), a Polícia Militar foi acionada e conseguiu recuperar todo o dinheiro roubado.

Segundo o tenente Christófori, após recebimento da denúncia anônima sobre o roubo, que aconteceu na madrugada da última segunda-feira (13), a Polícia Militar realizou contato com a vítima, que contou que dois indivíduos entraram em sua residência e fizeram ameaças usando um pedaço de madeira. Os autores subtraíram a quantia de R$ 4.730,00, que estava guardada em uma caixa, no quarto dele.

Com base nas informações repassadas e também no amplo conhecimento da equipe de militares sobre os moradores do lugarejo, nesta terça-feira (14), os suspeitos foram identificados e detidos, sendo Wandeilson de Oliveira Silva, 29 anos e um menor infrator de 17 anos.

Os dois confessaram o crime e apontaram onde estava o dinheiro subtraído. Eles foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil em Caratinga, onde foram autuados.

“Mais uma vez agradecemos à população pelas informações que foram fundamentais para chegar à autoria do fato e dar uma resposta imediata a vítima. Orientamos que grandes quantias em dinheiro não sejam guardadas em casa, porque chama muita atenção, mas que deixem em um banco”, concluiu o tenente Christófori.