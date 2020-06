IAM promove formação digital para seus líderes

Entidade é ligada à Diocese de Caratinga

DA REDAÇÃO – A equipe diocesana da Infância e Adolescência Missionária promoveu na última semana, entre os dias 1º e 3 de junho, a formação para líderes na diocese. A formação, que aconteceu na modalidade online, contou com a colaboração de Aparecida Alves, ex-presidente do Conselho Missionário do Regional Leste 2, e de Sandra Bobine, da diocese de Itabira-Coronel Fabriciano, atualmente coordenadora estadual da IAM.

Da equipe diocesana da IAM, participaram a coordenadora diocesana, Ângela Alves, Aldair Gustavo, as irmãs Lurdinha e Luciana, entre outros. Conforme a coordenadora diocesana, que é da Paróquia de Nossa Senhora da Penha, de Pocrane, a formação abordou os temas “Fundamentos da Missão”, “Fundadores, Padroeiros e Símbolos da Missão”, “Espiritualidade Missionária”, “A Pessoa do Assessor”, “O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente”, “Metodologia da IAM” e “Cantando a Infância e Adolescência Missionária”.

“Sob a proteção de São Francisco Xavier e Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeiros das Missões, o grupo de fortaleceu para viver a missionariedade em meio a tantos desafios do mundo moderno”, considerou a coordenadora. Para Ângela, foi uma oportunidade de avaliar a caminhada missionária, o que, segundo ela, é sempre bom. “Uma igreja em saída, proposta pelo Papa Francisco, em tempos de pandemia, é um desafio. E as redes sociais exercem um papel importantíssimo nesse momento. Para mim, está sendo inovador utilizar esses meios para continuar o trabalho missionário com crianças e adolescentes”, concluiu.

A coordenadora esclareceu ainda que a formação dos assessores estava prevista para 26 de abril, mas não foi realizada, devido à pandemia, tendo sido reagendada para esta semana, na modalidade virtual.

Fonte: Diocese de Caratinga