Homicídio no bairro Limoeiro

Mototaxista é assassinado a facadas

Um homicídio acaba de ser registrado no bairro Limoeiro na avenida Ana Pena de Faria, próximo à igreja católica.

Patrick Batista de Barros Ramos, 22 anos, do mototáxi Flash foi chamado para uma corrida no Limoeiro, e quando chegou, de acordo com testemunhas, após uma breve discussão ele foi violentamente agredido. Através de imagens de câmeras de segurança foi possível ver que o autor, usando duas facas de cozinha praticamente degolou a vítima. Patrick foi socorrido por terceiros ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.