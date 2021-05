Homem que agrediu cão a pauladas é indiciado por maus-tratos a animais

Com a conclusão, inquérito policial foi remetido à Justiça

CARATINGA- A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou ontem a conclusão do inquérito policial envolvendo um homem que agrediu o próprio cão a pauladas, no dia 27 de abril de 2021, no bairro Santo Antônio. O documento foi remetido à Justiça com indiciamento do investigado pelo crime de maus-tratos a animais (artigo 32, parágrafo 1º Lei 9605/98).

O CASO

O cão da raça Pastor Alemão foi agredido a pauladas pelo próprio dono. Após os maus tratos, o tutor teria jogado o animal em uma lixeira. Populares que ficaram sabendo da agressão acionaram a polícia e levaram o animal para tratamento veterinário.

O homem de 39 anos foi conduzido para a delegacia. Em sua defesa, o proprietário disse que o animal estava “muito agressivo, desorientado e espumando excessivamente pela boca”. Ainda acrescentou que desferiu os golpes por acreditar que o animal trazia riscos aos moradores de sua residência e que, inclusive, acreditava que havia lhe sacrificado. Segundo a Polícia Civil, o homem foi ouvido e liberado, mas, um inquérito foi aberto para investigar o caso.

O cão deverá receber alta nesta quinta-feira (13). Conforme última atualização da clínica veterinária que está cuidando do animal que estava em estado grave, aos poucos o seu quadro de saúde tem melhorado Agora, ele já consegue andar, porém, precisa realizar fisioterapia com um especialista.