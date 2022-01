Homem detido por posse ilegal de arma de fogo

IPANEMA – Nessa quinta-feira (20), um indivíduo foi detido por posse ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada em Ipanema. A Polícia Militar apreendeu revólver e munições.

A PM recebeu informação dando conta de que um indivíduo estaria de posse de uma arma de fogo, e que tal arma pertenceria a outro homem, preso nessa última quinta-feira (20) pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Diante de tal denúncia, a equipe PM deslocou até a residência do suspeito, tendo ele relatado que há quatro dias pegou com um indivíduo o revólver emprestado, pois estava com alguns atritos com uma mulher, e precisava se defender.

O suspeito foi preso e conduzido para delegacia de Polícia Civil.