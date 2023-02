Homem de São Sebastião do Anta quase perde as mãos em frio congelante de Massachusetts

DA REDAÇÃO – Uma pessoa da região Caratinga, que está trabalhando nos Estados Unidos, teve sua história repercutida nas redes sociais nesse último final de semana. Exposto por algumas horas ao frio intenso que atingiu o estado de Massachusetts, Sebastião, do município de São Sebastião do Anta, quase teve as mãos e as orelhas amputadas. Ele ainda está internado, mas nessa terça-feira (14) amigos informaram que se recupera bem e não corre mais risco de perder as mãos.

Tião trabalha como lavador de pratos em um restaurante na cidade de Abington. Ao sair do trabalho, a temperatura estava muito baixa. Ele entrou em seu carro e ao tentar ligá-lo, não conseguiu. Quando percebeu que o veículo tinha algum problema, voltou para o restaurante, mas a porta estava fechada. Com o tempo passando e o frio aumentando, resolveu caminhar até sua casa. O pouco tempo que ficou exposto à baixa temperatura foi suficiente para lhe causar várias lesões, inclusive o congelamento das mãos e extremidades das orelhas.

Alguns amigos relataram que quando Tião chegou em casa o irmão dele se apressou em levá-lo ao hospital em Abington. Depois ele foi transferido para Boston, onde havia melhores equipamentos para cuidar do caso. Havia risco de amputação das mãos, mas os médicos conseguiram reverter o quadro, apesar do paciente ainda sentir dores.

De acordo com as autoridades, na noite em que Tião ficou exposto ao frio, havia um alerta de que 5 a 10 minutos ao ar livre seriam suficientes para o frostbite, que é o congelamento de partes do corpo.

* Com informações do Brazilian Times