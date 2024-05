Mais de R$ 3 milhões em recursos e 5.073 famílias atendidas pelo Bolsa Família

CARATINGA- O Bolsa Família começou a ser pago na sexta-feira (17). Ao longo do mês, serão contempladas 5.073 famílias em Caratinga, em um investimento de R$ 3.299.133 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Em maio, 2,59 milhões de famílias do Brasil estão em regra de proteção. Para elas, o benefício médio é de R$ 370,87. A regra se aplica às famílias que tiveram aumento na renda para até meio salário mínimo por integrante, de qualquer idade. A medida permite a permanência dessas famílias no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor do benefício a que teriam direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

O Benefício Primeira Infância chega a 9,37 milhões de crianças de zero a seis anos no país. O valor adicional de R$ 150 para pessoas nessa faixa etária tem um investimento de R$ 1,33 bilhão do MDS.

Pelo Benefício Variável Familiar, que contempla gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes entre sete e 18 anos incompletos o valor total investido é de R$ 767,16 milhões. O adicional de R$ 50, contempla, em maio: 823.216 gestantes, em um investimento de R$ 38,88 milhões; 383.521 nutrizes, em um repasse que alcança R$ 18,56 milhões; 15.391.143 crianças e adolescentes que recebem R$ 709,71 milhões.

Confira os dados completos para cada município da região: