OBRAS EM ANDAMENTO

Prefeitura realiza asfaltamento de estrada que liga Avenida Professor Armando Alves da Silva a Bairro Santa Cruz e Dom Modesto

CARATINGA- A Prefeitura está realizando o asfaltamento da Avenida Carlos de Matos, uma obra de mais de 2,8 km e um investimento de mais de R$ 2,7 milhões de reais.

A via liga a Avenida Professor Armando Alves da Silva (após a Avenida Dário Grossi) ao Bairro Santa Cruz e à estrada de acesso ao distrito de Dom Modesto.

“Além de desafogar o trânsito no centro, essa conquista dá mais segurança, conforto, acessibilidade e qualidade de vida para os moradores e usuários da via”, destaca o executivo.

HISTÓRICO

A obra era aguardada por anos. Em janeiro de 2015, a prefeitura de Caratinga, na gestão de Marco Antônio Junqueira assinou a ordem de serviço para execução das obras de infraestrutura e drenagem do primeiro trecho que liga Caratinga a Santa Efigênia, Caratinga a Dom Modesto e Dom Modesto via Avenida Professor Armando Alves da Silva. Uma extensão de 6,3 km, conforme contrato de repasse, com investimento de R$ 2.023.142,21. A previsão de término era para janeiro de 2016, no entanto, o asfaltamento não foi finalizado,

Ainda em junho de 2015, as obras foram paralisadas. A construtora responsável pelos serviços alegou que apesar das medições terem sido concluídas, não havia recebido o pagamento pelo que foi executado.

Em outubro do mesmo ano, a prefeitura anunciou que o Governo Federal havia repassado para o município mais uma parcela dos recursos destinados à obra. À época alegou que mesmo antes da paralisação, a contrapartida da prefeitura de R$ 212.394,94 já havia sido quitada e que o débito seria do Governo Federal.

O caso seguiu na Justiça e a obra parada, sendo retomada agora.