NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Os contratos de arábica na ICE Futures US, em Nova Iorque, e os de robusta, na ICE Europe, em Londres, oscilaram com força na última semana. Na ICE Future US, os contratos de arábica para julho próximo bateram sexta-feira (17) em US$ 2,0715 por libra peso na máxima do dia, oscilaram 925 pontos entre a máxima e a mínima, e fecharam a US$ 2,0660 por libra peso, em alta de 870 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para julho próximo fecharam sexta valendo US$ 3.518,00 por tonelada, em alta de 98 dólares.

Analisando o momento

Análise feita pelo Escritório Carvalhaes, sediado em Santos/SP, sobre os estoques mundiais de café chama a atenção: “De um lado, estoques baixos em todo o mundo, consumo em alta, e seguidos problemas climáticos nos principais países produtores de café, que levam o Vietnã, segundo maior produtor de café do mundo, a Colômbia, terceira maior produtora, e a Indonésia, quarta maior produtora de café, a importarem café do Brasil, e do outro, os bons números de nossas exportações, divulgados pelo Cecafé nesta semana, provocaram o intenso sobe e desce desta semana nas bolsas de café”.

La Niña

A chegada do fenômeno La Niña no segundo semestre deste ano, já traz fortes preocupações para o mercado internacional de café. O La Niña deve provocar mudanças significativas no clima das regiões produtoras de café em todo o mundo.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram sexta-feira (17) 10.505 sacas e estão em 760.383 sacas. Há um ano eram de 634.264 sacas, quando eram considerados criticamente baixos. Subiram neste período 126.119 sacas. Na última semana somaram alta de 48.512 sacas. Na semana anterior esses estoques subiram 22.693 sacas, e na semana anterior 32.521 sacas. No mês de abril subiram 64.549 sacas. No mês de março somaram alta de 234.662 sacas. Subiram 103.777 sacas no mês de fevereiro. No mês de janeiro caíram 1.395 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou na sexta-feira (17) a R$ 5,1020 em queda de 0,57 %. Fechou a sexta-feira passada, dia 10, valendo R$ 5,1580. Em reais por saca, os contratos para julho próximo em Nova Iorque fecharam sexta valendo R$ 1.394,33. Encerraram a sexta-feira, dia 10, valendo R$ 1.372,18. Terminaram a sexta-feira anterior valendo R$ 1,346,08.

Mercado

No mercado físico brasileiro, com a forte alta nas bolsas sexta-feira, os compradores subiram as bases de preços, mas o mercado físico permaneceu calmo, com poucos negócios fechados, repetindo o comportamento que apresentou por toda a semana. Os cafeicultores estão com suas atenções voltadas para os trabalhos de colheita da nova safra. Os primeiros lotes que chegam ao mercado, estão miúdos, apresentando percentual de peneiras 17 e 18 abaixo de 10 %.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de abril foram embarcadas 4.222.044 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 53,25 % (1.467.085 sacas) mais que no mesmo mês de 2023 e 3 % (653.553 sacas) menos que no último mês de março. Foram 3.224.644 sacas de café arábica (alta de 2,45 %, ou 76.973 sacas em relação a março de 2024) e 676.691 sacas de café conilon (queda de 21 % ou 179.211 sacas em relação a março de 2024), totalizando 3.901.335 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 318.794 sacas de solúvel e 1.915 sacas de torrado, totalizaram 4.222.044 sacas exportadas em abril último.

Embarques

Até dia 17 os embarques de maio estavam em 1.256.549 sacas de café arábica, 278.218 sacas de café conilon, mais 133.669 sacas de café solúvel, totalizando 1.668.436 sacas embarcadas, contra 1.545.029 sacas no mesmo dia de abril. Até o mesmo dia 17 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em maio totalizavam 2.234.766 sacas, contra 2.480.744 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 10, sexta-feira, até o fechamento de dia 17, subiu nos contratos para entrega em julho próximo 545 pontos ou US$ 7,21 (R$ 36,78) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 10 a R$ 1.372,45 por saca, e sexta-feira, dia 17, a R$ 1.394,33. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 870 pontos.