Homem baleado no bairro Salatiel

CARATINGA – Um homem de 31 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite dessa última quinta-feira (9), na travessa José Ataíde de Oliveira no bairro Salatiel. Um equipe da Polícia Militar foi ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora onde a vítima contou que estava fazendo uso de bebidas alcoólicas em um bar localizado na travessa José Ataíde de Oliveira, e que ao descer uma escadaria, foi surpreendido pelos autores que se aproximaram pelas suas costas e lhe alvejaram com os disparos de arma de fogo.

A vítima disse que não visualizou os autores, e que após os disparos, caiu ao solo e caminhou até a rua Ernestino Gomes da Costa, onde foi socorrido por terceiros. O homem negou ter atrito com alguém e disse que não saberia apontar nenhum suspeito. Ele apresentava dois orifícios no couro cabeludo, e dois no braço direito.

SUSPEITOS

A central de operações da Polícia Militar recebeu denúncia dando conta de que um dos suspeitos seria um adolescente de 17 anos e um jovem de 24. Diante das informações, foram iniciadas diligencias a fim de localizar os autores, tendo as equipes deslocado inicialmente até a rua Rita Viana Fernandes, na casa do menor, que tentou fugir, se escondendo em um terraço. O menor foi abordado e um revólver calibre 38 foi encontrado em baixo de uma caixa d’água.

Durante busca na residência do menor, a polícia encontrou meia barra de maconha, dentro da geladeira. O menor foi conduzido juntos com a arma e a droga para a delegacia de Polícia Civil.

O jovem de 24 anos acusado de efetuar os disparos foi detido na manhã dessa sexta-feira(10).