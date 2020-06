Homem assassinado em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – José Lourenço Justimiano Neto, de 32 anos, foi assassinado na manhã deste domingo (28). O crime aconteceu no KM 552,3, da BR-116, perímetro urbano de Santa Bárbara do Leste.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil foram acionadas e constataram que José Lourenço foi alvejado com seis disparos de uma arma de fogo calibre 380. O assassinato teria acontecido depois da vítima ter discutido com um homem que não tinha sido identificado até o final dessa edição.

No local do crime foram encontradas cápsulas deflagradas e uma munição intacta.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Caratinga pelo serviço funerário.