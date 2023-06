Gustavo Vilela é campeão geral de Mountain Bike em Valadares

DA REDAÇÃO- Gustavo Vilela foi campeão geral da Prova Copa Big Mais de Trail Run e Mountain Bike, realizada na cidade de Governador Valadares, no Rancho Glória (BR 381 km 155, saída para Ipatinga) neste último domingo (4).

Dentre os participantes, muitos atletas da região e de outros estados, como Bahia e Espírito Santo. Todos os atletas que concluíram a prova dentro do prazo máximo estabelecido receberam medalhas de desafio vencido. Haverá pódio e medalhas para os dez primeiros (geral de ambos os sexos) do percurso de 5 km de Trail Run e para os cinco primeiros colocados de cada categoria do percurso de 10 km. Haverá pódio e premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados dos 10 km (geral).

Gustavo Vilea comenta a vitória e agradece aos seus patrocinadores. “Copa Big Mais a prova clássica da região que acontece todos os anos em Governador Valadares, um percurso com mais de 50 km com muitas trilhas técnicas, subidas e descidas desafiadoras, o verdadeiro Mountain Bike. Tive uma ótima performance nessa prova e consegui conquistar o primeiro lugar geral e na categoria”.