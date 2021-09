Grupo Ibra doa computadores para Rotary

CARATINGA – Na manhã dessa terça-feira (14), o grupo Ibra fez a doação de dez computadores para o Rotary Club Caratinga. O diretor Bruno Lopes disse que está sempre à disposição para ajudar a comunidade, quando possível. “Estamos sempre a disposição para ajudar a comunidade, em especial esse projeto do Rotary. Estamos doando dez computadores para montagem de um laboratório em parceria com o projeto Sombra e Água Fresca, outro projeto comunitário da cidade. O grupo com suas sete faculdades sempre esteve aberto a essas oportunidades de auxiliar as pessoas mais carentes. Quantas outras instituições precisarem faremos o possível para ajudar”, disse Bruno.

João Carlos Azevedo, do Rotary Club Caratinga, agradeceu a doação dos computadores e ressaltou que serão muito bem empregados. “Estamos necessitados desses computadores há um tempo razoável, o empresário Bruno da Ibra está nos agraciando, o que pra nós é uma grande alegria. Agradecemos muito porque será de grande utilidade. Temos um projeto há vários anos e está sendo reativado e tenho certeza que dará muito certo”, destacou João Carlos.