Grave colisão na BR-116

Adriano Garcia de Oliveira, 46 anos, de Santa Bárbara do Leste morreu no local do acidente, que envolveu um Gol e um Fiat Toro

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Uma colisão extremante violenta entre dois veículos, deixou uma vítima fatal, no início da tarde desta “Quarta-feira de Cinzas” (26), na BR-116, em Santa Bárbara do Leste. O impacto foi tão forte, que os veículos Gol, de Piedade de Caratinga; e Fiat Toro, do Rio de Janeiro, foram parar a 70 metros de distância um do outro, e no meio da pista o eixo e a roda da caminhonete, mostrava a dimensão do acidente.

A COLISÃO

O veículo Gol era conduzido por Adriano Garcia de Oliveira, 46 anos, residente em Santa Bárbara do Leste, que com a colisão foi lançado para fora do carro e morreu na hora.

Na Fiat Toro estava o casal Vera Barbosa Nascimento da Silva, 51 anos, e José Barbosa dos Santos, 69. Os dois airbags do veículo foram acionados, e segundo o socorrista Fernando Martins, do Bombeiro Anjos de Resgate, o casal não ficou ferido, mas devido ao susto foi encaminhado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos seguiam no mesmo sentido para Caratinga, no entanto próximo ao km 553, o Gol saía do acostamento para atravessar a pista e entrar numa estrada vicinal, quando foi atingido pela Toro.

O trânsito ficou lento no dois sentidos até a retirada dos veículos da pista. A perícia da Polícia Civil esteve no local irá emitir laudo apontando as causas do acidente. Após os trabalhos, o perito liberou o corpo para a funerária.