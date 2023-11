Recebi uma significativa homenagem feita pelo cartunista EDRA na Casa de Cultura Ziraldo, no dia 21 deste mês. Caricaturas minhas e um número grande amigos fizeram-me muito feliz.

Transcrevo aqui minhas palavras de agradecimento proferidas no momento em que as caricaturas foram expostas.

Palavras de agradecimento

Diante desta alegria que hoje vivencio, tenho de agradecer imensamente. A gratidão é a nota mais doce do coração humano, por isso quero manifestar o que merece um muito obrigada eloquente.

Primeiramente, agradeço a Deus por me dar forças para realizar os meus trabalhos de professora e de escritora. E agora, a Ele agradeço esta comemoração, sabendo que tudo que recebemos veio de Sua vontade.

Quero agradecer a Secretaria Municipal de Educação por permitir este evento que teve sua colaboração essencial.

Agradeço às escolas que participaram da primeira etapa, bem como aos alunos que deixaram marcas de sua participação e de sua arte. Caricaturas das crianças e dos jovens fizeram um momento de cultura que elevou nossa terra nas asas do sublime.

Agradeço à imprensa que sempre focaliza e propaga nossos eventos, feitos e também pessoas. De forma especial agradeço “O Diário de Caratinga” e ao José Horta que publica nossos artigos e feitos com zelo e competência. Obrigada vai para nossa Corporação Santa Cecília que abrilhanta os momentos e nos faz sentir o encantamento de escutar músicas de banda, que nos fazem voltar ao nosso passado e enche a alma de poesia.

Agradeço ao professor José Aylton de Mattos, presidente da Academia Caratinguense de Letras, da qual pertenço. José Aylton, amigo de tantos anos, conhece o meu trabalho e sempre me prestigiou com sua presença nos lançamentos de meus livros e em espetáculos de arte que promovo.

Suas palavras me emocionaram, porque senti que elas vêm de uma pessoa sincera, que valoriza a literatura e conhece meu contentamento. Obrigada, amigo, por reconhecer o meu trabalho e por me oferecer sua amizade e seu aplauso. Deus Lhe pague.

Agradeço aos cartunistas fora do Brasil que me retrataram com tanta arte.

Agradecimento à querida Elzi, mãe do Edra e nosso anjo de asas douradas que nos oferece suas orações, suas palavras de bondade, sua ternura que nos faz felizes. Suas palavras são um bálsamo. Um obrigada cheio de afeto abraçando-a como se abraça a uma amiga inigualável. Sei que a decisão do Edra em me homenagear, teve sua aprovação, pois você sempre me enriquece ao ler meus artigos e livros e encontrar neles qualidades ditadas por seu carinho elevado conhecimento da literatura.

Agradeço aos amigos que aqui estão enchendo-me de risos. São presenças que me fazem sentir o quanto é bom festejar um momento importante tendo corações queridos batendo no ritmo do meu. Olho para cada pessoa que aqui está e vejo o quanto todos fazem parte de minha história. Com vocês, eu escrevo capítulos vibrantes de minha vida. Obrigada, queridos amigos e amigas. “Quem achou um amigo, achou um tesouro” disse o nosso Mestre Divino. E eu achei esses tesouros, que com certeza, foram colocados por Ele no meu caminho. Só Deus pode mandar amigos sinceros como vocês. Carinho eterno.

E agora, vai o meu agradecimento para o Edra, organizador desta homenagem. Querido amigo, gostaria de unir na simplicidade de minhas palavras todas as vibrações que aceleram o ritmo de meu coração, ao receber essa homenagem que sua grandeza me proporciona. Não mereço tanto, como já lhe disse, mas, com humildade, recebo como incentivo ao meu trabalho e como inspiração para continuar.

EDRA – cartunista, caricaturista, artista do traço, do riso, do empenho em elevar Caratinga e caratinguenses com seu trabalho brilhante que alcança o sucesso aqui, em outras cidades e em outros países. Desde seu início, tenho estado com você e conheço de perto sua luta e seu talento. Começou com humildade, mas cheio de garra e resoluções. Todos que o acompanharam, sabem que daqueles primeiros passos viram uma cascata de obras e eventos que colocam nossa terra nos píncaros das estrelas. E é lá nas estrelas que sempre estiveram os seus ideais e agora estão o seu êxito, sua figura, sua capacidade de fazer sempre mais.

Além de cartunista promotor de 18 Salões de Humor, em suas pegadas ainda estão registrados os inúmeros carnavais dos quais participou ativamente, formando o Bloco “doidim pra querer”, tricampeão dos carnavais. Ele sambava, pulava, fazia o samba-enredo e agitava nossa cidade, que até hoje lembra das festas carnavalescas em que o Edra era o folião mais alegre junto de sua mãe, também grande participante dos carnavais com o samba no pé.

A arte de escrever livros infantis tem em Ziraldo o seu expoente maior, a voz mais bonita do mundo é do nosso Agnaldo Timóteo. E o cartunista de nossa terra é o Élcio Danilo Russo Amorim, o nosso Edra.

Essa homenagem que você me oferece, tem a sua grandeza. Eu, pequena, estou repleta da grandeza com a qual você me revestiu. A arte do cartum brilha com você estendendo seu nome ao Brasil e ao mundo.

Considero que sendo homenageada pelas obras que escrevi, é o livro que hoje deve estar em evidência. O livro é que merece os aplausos, sendo fonte de conhecimento e prazer. A leitura abre portas, ilumina os horizontes e enriquece nossa vida.

Que Deus o abençoe e agradeça por mim seu gesto de puro encantamento. Felicidade sempre. Que você continue com seu trabalho e sua arte, deixando nos caratinguenses a certeza de que seu exemplo e seu legado precioso ficarão eternamente a brincar no silêncio da Itaúna e no palmeiras.

Marilene Godinho