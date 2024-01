Governador de Minas cumpre agenda em cidades da região

Romeu Zema esteve em Inhapim, Vargem Alegre e Entre Folhas. Hoje ele vistoria as obras na MG-329, trecho entre Caratinga e Bom Jesus do Galho

INHAPIM – No final da tarde dessa quarta-feira (24), o governador Romeu Zema cumpriu agenda em cidades do interior, incluindo Inhapim, Vargem Alegre e Entre Folhas. Nestes municípios, Zema tomou contato com serviços na área da Assistência Social e Educação. Hoje ele vistoria as obras na MG-329, trecho entre Caratinga e Bom Jesus do Galho.

VISITAS AO INTERIOR DO ESTADO

O governador disse que toda semana faz questão de estar um ou dois dias no interior do estado, visitando entre cinco e oito cidades. “Hoje (quarta-feira, 24) e amanhã (hoje) estarei em nove cidades. Tive a satisfação de estar em Ipatinga e participar da reinauguração do alto-forno 3, que é o maior e o mais moderno dessa indústria tão importante no Vale do Aço. Diante desse fato de estar em Ipatinga, decidi estar passando em mais oito cidades, incluindo Inhapim, que tem feito entregas importantes como o Cras. O prefeito aqui tem recebido e feito investimentos grandes na área da Educação, aderindo ao projeto Mãos Dadas, algumas escolas estão sendo reformadas, recebendo mobiliário novo, equipamento de informática novo. Além disso investimento na Saúde, mais especialidades, mais equipamentos, e isso é o que nós queremos, que o mineiro que está no interior se sinta tão bem atendido, quanto da capital. Não quero mais que ninguém fique viajando como acontecia em algumas regiões do estado, cinco horas para ir, cinco para voltar para fazer hemodiálise, é uma falta de consideração, é uma desumanidade, você colocar alguém que já está com a saúde vulnerável num veículo três vezes por semana, dez horas cada uma das viagens, sem contar o tempo do tratamento que é longo. Mês a mês temos conseguido levar mais saúde para o interior do estado, mais especialidades, de forma que quem mora em todas regiões fique mais bem atendido, e esse processo está em andamento, vai melhorar, nós vamos cobrir 100% do estado com Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Quando eu assumi, só metade do estado tinha o Samu, que é o atendimento de urgência para acidentes e casos necessários”.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em Inhapim, o governador de Minas Gerais esteve no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que foi revitalizado com cerca de R$ 280 mil de recursos do Acordo da Vale.

No local funcionam serviços como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Programa Criança Feliz.

Ao lado do prefeito Marcinho, Zema destacou o papel dos gestores municipais para atender demandas da população. “Quem está na ponta é que sabe onde é melhor investir e os recursos provenientes da tragédia de Brumadinho foram extremamente bem utilizados aqui”.

O Acordo Judicial firmado entre Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas (DPMG), em virtude dos danos provocados pelo rompimento das barragens da Vale S.A, em Brumadinho.

A tragédia tirou 272 vidas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.

CHUVAS

Questionado sobre as fortes chuvas que vem atingindo o estado no mês de janeiro, o governador Romeu Zema disse que a Defesa Civil está de prontidão para atender a todos. “Nós temos acompanhado tudo, ontem (terça-feira) na capital, na região metropolitana, também tivemos uma chuva fortíssima, graças a Deus não tivemos nenhuma vida perdida, mas muitos danos materiais e a nossa Defesa Civil está pronta para atender. O prefeito sabe que caso famílias carentes tenham sido atingidas aqui, temos condições de enviarmos kits emergenciais de higiene e limpeza para que essas famílias tenham o mínimo de interferência no seu dia a dia. E temos visto várias prefeituras fazerem investimentos em obras que reduzam as chances de enchentes, conseguindo desassorear rios, alargar alguns trechos de leito de água, e com isso você reduz bastante a incidência de enchentes. A cada ano que passa estamos melhorando esse preparo, há dois anos, mais de 450 viaturas foram entregues para propiciar a cada prefeitura um atendimento melhor”.

PREFEITO MARCINHO

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, agradeceu presença do governador e citou diversos programas implantados na gestão de Romeu Zema, que funcionam no município, como o projeto de Mãos Dadas, que oferece melhorias nas condições da educação pública.

O prefeito aproveitou para pedir ao governador a doação para o município do antigo fórum, para que ali funcione a Secretaria de Saúde e mais um posto de atendimento. “Conseguimos doar para o novo fórum um terreno grande, e agora gostaria de pedir que o estado faça essa doação para termos ainda mais melhorias para o nosso povo”.

OUTROS COMPROMISSOS

Após visita à Inhapim, Zema se dirigiu para as cidades de Vargem Alegre e Entre Folhas, onde teria contatos com projetos da área de Educação.

Nesta quinta-feira (25), o governador Romeu Zema, acompanhado o prefeito de Caratinga, Dr. Welington, vistoria a evolução das obras de recuperação funcional da MG-329. As intervenções foram tiradas do papel nesta gestão do Governo de Minas e, agora, estão na reta final para conclusão dos 25,1 quilômetros, no trecho entre Caratinga e Bom Jesus do Galho.

No decorrer do dia, o governador também cumpre agendas na Zona da Mata. Em Raul Soares, ele vistoria a Cooperativa Jardim. A sequência de compromissos termina com reuniões com prefeitos e lideranças nas cidades de São Pedro dos Ferros e Rio Casca.

Serviço

Vistoria obras na MG-329

Data: 25/1/2024 (quinta-feira)

Horário: 7h45

Local: MG-329 – s/n – referência: em frente à Distribuidora Trigalho – Caratinga (MG)