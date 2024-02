Frota de Caratinga cresce 4,3% em 2023 e chega aos 50.541 veículos

CARATINGA- Caratinga encerrou o ano de 2023 com o total de 50.541 veículos, registrando o crescimento de 4,3% em relação ao anterior. Em números absolutos, o volume aumentou em 2.063 veículos.

A maior parte da frota é formada por automóveis com 23.183 carros, seguida por 17.974 motos (motocicletas e motonetas), 4.511 caminhonetes (veículos destinados ao transporte de carga), 1.632 caminhões e 1.233 camionetas (destinado ao transporte de passageiros e carga).

MAIS MOTOS QUE CARROS

Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre contabilizam um número de motocicletas superior ao de automóveis.

Confira os dados completos nas tabelas: