Fórum recebe exposição de artesanatos da Apac

Peças foram confeccionadas pelos recuperandos

CARATINGA- A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Caratinga está realizando uma exposição de artesanatos confeccionados pelos recuperandos. O material está exposto no Fórum Desembargador Faria e Sousa.

Conforme a gerente geral da Apac, Adriana Luppis, dentre as oficinas ofertadas pela instituição, o artesanato é desenvolvido pelos recuperandos. “Nesse período de pandemia, nossos recuperandos confeccionaram muitos artesanatos, que eram enviados para a família e ficavam em exposição na própria instituição. Tivemos a ideia, pois vários juízes a visita, promotores, defensores, mas, os próprios funcionários do Fórum não conheciam o trabalho que era realizado na Apac, através dos artesanatos. Tivemos essa iniciativa de trazer tudo que é realizando dentro da Apac, pelos nossos recuperandos, para uma mostra aqui no saguão do Fórum”.

Adriana enfatiza que as peças também são uma forma de angariar recursos para os recuperandos e seus familiares. “Os próprios familiares ficam encarregados de vender tudo que eles produzem. Essa produção é feita numa laborterapia, eles utilizam palitos, linhas e com esse trabalho manual, conseguem também ter um momento de reflexão. É como se fosse uma terapia para que eles pudessem refletir no crime que eles cometeram”.

A matéria-prima necessária para a produção é fornecida pela Apac ou até mesmo pelos familiares dos recuperandos. Doações da sociedade também são bem-vindas. “Aquele que não tem, a Apac fornece. E com os próprios materiais que eles vão confeccionando, eles conseguem depois comprar o material para produzir os próximos. Eles utilizam o bordado, dobraduras com pacote de biscoito, caixas de leite vazias, madeiras. É uma extensão vasta de materiais que são produzidos. Trouxemos alguns, pois, neste período de pandemia está complicado para entrar material para eles confeccionarem, mas, com todo o material que é doado eles fazem artesanato”.

Para comprar as peças confeccionadas pelos recuperados, basta fazer contato pelo instagram @apaccaratinga e fazer sua solicitação. “Vários dos artesanatos que são confeccionados pelos nossos recuperandos estão expostos lá no instagram. E aquelas pessoas que tiverem palitos de picolé, linhas de crochê, que são os materiais mais utilizados; pacote de biscoito vazio e quiserem juntar, a Apac vai até você, busca esse material, porque isso ajuda no processo de recuperação dos nossos recuperandos”.

INCENTIVO À ARTE

Marco Antonio de Oliveira Roberto, diretor do foro da comarca de Caratinga, cita que receber os trabalhos desenvolvidos pela Apac é uma satisfação e expressão da arte. “Eles puderam demonstrar o seu dote artístico. Não atuo diretamente na área da execução penal, mas, eventualmente, substituo, como hoje e sempre fui um partidário do método Apac. É uma forma de execução de pena que tem tido ótimos resultados na ressocialização. Os índices de reincidência são muito baixos, porque a Apac é um método humanizado do cumprimento da pena. Tem muitas oficinas, cursos profissionalizantes, incentivo à leitura. E dentre essas oficinas, tivemos o artesanato, onde eles tiveram a chance de mostrar a aptidão para a arte”.

O magistrado finaliza reiterando a importância da iniciativa. “Costumo dizer que no Brasil a arte é subvalorizada, muitas pessoas têm dons excelentes, mas, não têm a chance de mostra-los para a sociedade. E tivemos essas maravilhas aqui, trabalho muito bem feito, fiquei admirado. E tem várias vantagens, primeiro que os recuperandos ocupam o tempo e a venda dos itens, uma forma de ajudar a família a conseguir uma renda. Apac está de parabéns, parabenizo também ao doutor Consuelo, juiz de execução penal”.

Em virtude das restrições de atendimento ao público, devido à pandemia de covid-19, a exposição está aberta somente aos funcionários do Fórum.