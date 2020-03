FIM DA PIRACEMA

Polícia promoveu diversas ações preventivas no sentido de coibir crimes contra o meio ambiente

CARATINGA – Piracema é o período de reprodução dos peixes. Durante esse período, eles se deslocam até as nascentes dos rios ou até regiões rasas dos rios com ervas para desova. O período que começou no dia 1º de novembro terminou no último dia 28. Segundo o cabo Edil, da Polícia de Meio Ambiente, diversas ações preventivas no sentido de inibir e coibir crimes e infrações contra o meio ambiente, principalmente desenvolvidos através da pesca predatória.

No mês de fevereiro foram realizadas apreensões de redes, tarrafas, e até uma arma de fogo que provavelmente seria utilizada para caça predatória na região de Inhapim. “A PM desenvolve patrulhamento embarcado e desembarcado, fiscalização no comércio de pescado, de pescadores amadores, e de pessoas que muitas vezes estão às beiras dos córregos e rios da nossa região, no intuito também de informar as pessoas da pesca que está proibida na região desde que tivemos acidente com aquela barragem da Samarco, na Mina do Feijão”, disse o cabo Edil.

Ainda de acordo com o cabo Edil, é importante lembrar que apesar do período da piracema ter terminado no dia 28 de fevereiro, continua valendo a portaria nº 40 do IEF (Instituto Estadual de Florestas), que proibi a pesca de peixes nativos na região. Os únicos peixes que podem ser pescados agora nessa época do ano são os trazidos de outras bacias, introduzidos aqui, como a tilápia, o bagre africano, comumente conhecidos na região e que fazem parte do dia a dia do pescador.