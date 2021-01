Operação da PM tem foco na prevenção de crimes contra o patrimônio

CARATINGA – O 62º Batalhão de Polícia Militar lançou ontem a Operação Férias Seguras, que tem a finalidade de garantir a segurança das pessoas neste início de ano, principalmente no que tange aos delitos contra o patrimônio ocorridos em áreas residenciais em virtude do afastamento das pessoas de seus lares. Capitão Wallace explicou que essa ação prossegue até o dia 31 de janeiro.

De acordo com o oficial, a Operação Férias Seguras tem a finalidade de intensificar as ações de polícia ostensiva e prevenção aos crimes contra o patrimônio, dentre eles furto, roubo a transeunte e furto qualificado à residência. Uma das observações é que o período de férias, em algumas áreas, ocasiona um aumento de residências com ausência de moradores.

Capitão Wallace frisou que as pessoas que viajam tem o hábito de deixar luzes das casas acesas e assim pensam que estão enganando os bandidos. “É um convite para o ladrão. O ideal é tomar os devidos cuidados, como os trancamentos corretos e deixar um vizinho de sua confiança de sobreaviso. Também não ficar divulgando que vai viajar em redes sociais. Geralmente passar essas informações para pessoas de sua confiança, que irão tomar as medidas necessárias”. Outra dica passada pelo oficial é deixar os veículos bem fechados e com seus respectivos alarmes acionados.

“Caso alguém perceba que está acontecendo algum arrombamento ou furto na casa de pessoas que estão em viagem, que acione a Polícia Militar via 190. E outra dica importante, tomar os cuidados contra a covid-19, pois não temos ainda a vacina. Sendo assim, distanciamento social e uso de máscara”, finalizou o oficial.