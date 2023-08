Feliz momento com os alunos e livros

Fui convidada para falar com os alunos da Escola Municipal Geraldo Marques Cevidanes. Eles queriam me conhecer e escutar notícias sobre minha obra.

A acolhida que me deram foi tão calorosa que cheguei a ficar emocionada. Não só os alunos me fizeram festa, mas todas as professoras. Palavras carinhosas de incentivo ao meu trabalho.

As crianças estavam tão bem preparadas, que pensei no grande valor do professor. Professor é a estrela da Educação.

Os alunos me entrevistaram, recitaram poemas meus com muita beleza, e também me escutaram com atenção. Falei sobre o grande benefício da leitura e como os livros abrem caminhos para um futuro de conhecimento e felicidade.

O júbilo das crianças aconteceu também pelo fato de elas estarem participando do projeto que está sendo desenvolvido nas escolas em homenagem a mim e minha obra, projetado pelo cartunista caratinguense EDRA. Haverá apresentação de minha caricatura feita pelos alunos, no Salão de Humor deste ano. Por isso, o encontro com a escola serviu de inspiração e causou maior interesse.

Quero agradecer imensamente a diretora Maria José Garcia, que além de me receber, ainda falou sobre o valor que ela encontra em meus livros. Com palavras sábias de quem sabe o quanto a leitura é necessária, ela realçou os conteúdos de minha obra e a sensibilidade das questões que coloco em minhas páginas. Ao vê-la, lembrei-me que fui paraninfa da turma em que ela se formou no Magistério na Escola Princesa Isabel, sob a orientação de Marlene Alves.

Agradeço, também, a Zilanda Vasconcelos Paiva, coordenadora pedagógica do educandário, por permitir esse encontro interessante.

A todas as outras professoras, deixo a minha gratidão. Todas foram gentis e se mostraram conhecedoras da importância do hábito de leitura em nossos alunos.

Que Deus abençoe essa exemplar escola, suas dirigentes, professoras e alunos. Que o livro continue sendo o fazedor de contentamento para esses pequenos leitores.

Algumas fotos eternizam esse encontro de literatura.