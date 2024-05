Ceasa suspende mercado aos domingos

CARATINGA- Após uma pesquisa de satisfação junto aos produtores e compradores, a Ceasa Caratinga decidiu suspender o mercado aos domingos. A medida entra em vigor já no próximo domingo, 19 de maio, quando não haverá comércio, apenas descarga de mercadoria das 6h às 21h, para atender a logística e o abastecimento para o próximo dia de mercado.

Conforme Joaquim Nunes, gerente da Ceasa Caratinga, o mercado aos domingos teve início no período da pandemia, de modo a reduzir a aglomeração de pessoas, atendendo a demanda da época, sendo mais uma opção para os usuários. Mas, agora, a medida passou a desagradar, como explica. “Começamos a ouvir os produtores e lojistas, no dia a dia falando que o Ceasa de Caratinga era o único de Minas Gerais com mercado aos domingos, que não tinham dia de lazer com a família, qualidade de vida. Decidimos então fazer uma pesquisa com os usuários, que obteve 90% de aprovação para fechar aos domingos”.

O mercado segue às segundas e quartas-feiras. Na segunda-feira, atendendo a partir das 3h, com uma hora de antecedência, para atender às necessidades dos produtores, principalmente, de Ipatinga.