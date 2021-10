Feira Literária acontece nesta sexta-feira (29) no coreto da praça Cesário Alvim

São mais de 2 mil livros disponíveis

CARATINGA – No dia nacional do livro, 29 de outubro, acontece na praça Cesário Alvim em Caratinga a sexta edição da Feira Literária Professor José Lacerda da Cunha. Mais de dois mil livros foram arrecadados ao longo do ano, e agora estarão disponíveis na feira. Nesta semana aconteceu uma reunião com a participação de todos os idealizadores do projeto para finalizar os detalhes do evento.

A escritora Marilene Godinho ressalta a dimensão que a feira alcança. “É muito importante lembrar que o livro é a essência da comunicação. O livro é conhecimento e prazer. Caratinga tem respondido a feira com presença. A cada ano o evento fica ainda melhor, com mais pessoas e mais livros.” O evento que é promovido desde de 2016, é realizado pela Academia Caratinguense de Letras – ACL, e pelos parceiros, Fundação Educacional de Caratinga – FUNEC; o Movimento Amigos de Caratinga – MAC; o Lions Clube Caratinga Itaúna, e o Tiro de Guerra de Caratinga. A presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Vânia Celeste Soares de Souza, fala sobre o poder de transformação da leitura. “O objetivo é circular os livros, elevando sempre o hábito da leitura. Leitura é cultura, leitura é conhecimento.”

O professor José Lacerda da Cunha, é o homenageado que dá nome a feira. “A feira literária abre um leque de oportunidades para o acesso à leitura. Ela tem um papel muito importante nisso. Eu fico muito satisfeito em ter o meu nome na feira, pois a minha vida inteira me dediquei aos livros. Acredito na missão de formar bons leitores, aquele que lê e gosta da leitura. Ninguém gosta do que não conhece, por isso a importância de aumentar o número de conhecedores.” afirma prof.º José Lacerda. Sérgio Gonçalves Horsts, superintendente especial de Gestão da FUNEC, também destaca a escolha do nome da feira. “A vida do professor Lacerda sempre foi voltada ao ensino, a cultura, é com grande prazer, que além de participar da organização da feira, a FUNEC ainda tem um membro da assembleia carregando o nome desse projeto tão grandioso para nossa cidade.”

Você pode participar, indo até a feira e escolhendo um livro de sua preferência para levar para casa, ou se puder, fazendo uma troca de livros: doando e recebendo uma outra obra literária. “Todos estão convidados para participar desse momento tão enriquecedor para todos.” disse Sílvia Moreira Soares, secretária do MAC.

A Feira Literária acontece nesta sexta-feira (29/10) no Coreto Ronaldo Calazans, no centro de Caratinga, a partir das 9 horas da manhã.