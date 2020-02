Família realiza campanha para ajudar criança com infecção viral

Manuely Medina tem 10 meses e está internada no Casu

CARATINGA – A pequena Manuely Medina Campos Domingues, de apenas dez meses, foi acometida de um grave problema de saúde, chamado pelos médicos de “Síndrome de Infecção Viral”, e está internada no Casu – Hospital Irmã Denise, desde o último dia 8 de fevereiro e a família não tem recursos para arcar com os gastos.

Andrea Selis de Barros Campos, avó de Manuely, disse que ela teve uma crise convulsiva no último dia 7, quando foi fazer um passeio com a família em Ubaporanga. “Foi difícil para detectar o problema, porque ela teve a crise convulsiva que foi horrível e não tinha febre. Quando a gente chegou aqui no Casu é que foram fazer os exames e mesmo assim não detectaram e devido ao quadro que ele teve muito forte em Ubaporanga, a levamos para o lugar mais perto que era Inhapim ou ela teria falecido”, explicou Andrea.

Andrea disse que pediu aos médicos que fizessem uma tomografia. “Continuei insistindo, fizeram o exame, não deu nada, aí continuei tentando descobrir o que seria, falaram que poderia ser um vírus. Disseram que olhando clinicamente e fisicamente não tinha como falar que ela tinha uma doença. Foi então que fizeram uma junta médica, com o doutor Felipe que abraçou o caso, doutor Diogo, todos empenhados em tentar descobrir o que minha neta tinha. Eu tive uma sobrinha que faleceu com meningite, aí pedi um exame, aceitaram e o resultado deu encefalite viral na medula, uma doença inflamatória na coluna, pode ser fatal”, contou a avó da criança.

Segundo Andrea, o problema pode ser tratado com remédio, mas tem que ser muito bem acompanhado.

CAMPANHA

Diante da necessidade de um bom tratamento, a família e os amigos começaram com uma campanha, pois os custos serão altos. “Não temos condições de custear o tratamento dela para resolver o problema tem que pagar. É particular, mas se fosse para SUS, teria que esperar muito tempo e o médico de Inhapim disse que ela poderia morrer. Qualquer quantia nos ajudará para pagar o tratamento”, explicou Andrea.

Para ajudar a pequena Manuely, qualquer valor pode ser depositado na Caixa Econômica Federal, agência 0106, operação 013, conta 001311100-8 em nome de Andrea Selis de Barros Campos, avó da menina.

=====

O Casu emitiu um relatório médico explicando o quadro de Manuely.

Trata-se da paciente menor de idade Manuely Medina Campos Domingues, sexo feminino, 10 meses de idade. Admitida neste nosocômio dia 08/02/2020, Paciente foi admitida com quadro de febre e crise convulsiva, foram realizados exames iniciais, incluindo exames laboratoriais e de imagem. Feito avaliação multiprofissional, incluindo profissionais da pediatria e neurocirurgia, sendo optado pela internação da paciente. Durante a internação foi ampliado a investigação do quadro em questão, onde evidenciou-se um síndrome infecciosa viral, com acometimento do sistema nervoso, está em tratamento, no momento mantendo estabilidade clínica, e apresentando nas últimas 24 horas melhora parcial do quadro clinico.

Caratinga 12/02/2020