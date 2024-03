Exames de DNA confirmam que bebês foram trocados no hospital de Inhapim

INHAPIM- No último dia 15 de março uma investigação dava conta de uma possível troca de bebês no hospital São Sebastião em Inhapim. O caso teve repercussão depois que uma das mães foi conferir a pulseira de identificação da maternidade e constatou que o nome era de outra mãe, moradora de uma cidade vizinha, que havia dado à luz naquele mesmo dia. O exame de DNA foi realizado e o resultado ficou pronto na última quarta-feira (20) constatando a troca dos bebês.

A reportagem conseguiu falar com uma das mães, que preferiu não gravar entrevista para preservar sua imagem e do filho. Mas ela contou que as crianças nasceram no dia 28 de fevereiro e apenas dias depois desconfiou da troca na maternidade pela pulseira de identificação.

Os bebês ficaram trocados até a semana passada, quando saiu o resultado do DNA e as mães estão mantendo convívio, já que mesmo com pouco tempo, já estavam apegadas aos bebês que estavam com elas.

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

De acordo com uma das mães, depois do resultado do exame o hospital não a procurou mais para qualquer tipo de explicação. A reportagem procurou pelo diretor do hospital, o médico Paulo Nogueira, nessa quarta-feira (26), mas foi informada que ele estaria em cirurgias até as 22h, e, portanto, não teria como falar do assunto.

Quando da divulgação da suspeita da troca de bebês, o diretor divulgou a nota abaixo.

“É lamentável que este fato tenha acontecido. Realizamos, em média, 400 partos por ano e tomamos todos os cuidados necessários para que tudo ocorra bem. Fui responsável por um dos partos dos bebês mencionados. Todo o procedimento correto foi feito, inclusive a colocação da pulseira do bebê. Após os procedimentos dos partos, o bebê fica aos cuidados de técnicos responsáveis desse setor junto a mãe. Não sabemos ainda o que houve, mas estamos acompanhando toda a situação e arcando com todas as despesas cabíveis, inclusive com o exame de DNA expresso que foi solicitado”.

O médico Paulo Nogueira destacou que o hospital está à disposição das famílias e que iria auxiliar em tudo o que for necessário e que, se constatada a troca dos bebês, toda a equipe responsável será devidamente responsabilizada.

Agora as famílias aguardam que o hospital entre em contato para fazer os devidos esclarecimentos e quais providências seriam tomadas.