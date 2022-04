CARATINGA- Neste final de semana acontecerá a etapa municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais- JEMG. O evento será realizado no sábado, dia 30, a partir das 8h, no ginásio Poliesportivo (Bairro Limoeiro).

Serão disputadas as modalidades de futebol (módulos I e II) e de voleibol (módulo II), sendo que ao final do dia, já será possível conhecer a escola que representará o município (em cada modalidade), na etapa microrregional que também acontecerá em Caratinga no mês de maio.

As escolas participantes são Princesa Isabel, Juarez Canuto de Souza, Mary Lucca Chagas, Engenheiro Caldas e Escola Professor Jairo Grossi.

Confira a tabela de jogos completa: