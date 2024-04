Estudantes da “Jairo Grossi” se destacam no futsal

CARATINGA – A Escola Professor Jairo Grossi deu início ao ano letivo de 2024 da Jairo Futsal, iniciativa coordenada pelo professor Diego Gomes. Por meio dela, são formados alunos atletas que vêm alcançando bons resultados nas competições regionais, como os Jogos Estudantis de Caratinga e recentemente a Copa Maluquinho. A expectativa é de que vários projetos sejam colocados em prática nos próximos meses.

De acordo com o professor, um dos objetivos da equipe é ampliar a estrutura para os treinos, o que pode ajudar a superar os bons resultados obtidos no ano passado. “Hoje a Jairo Futsal é uma marca, e eu tenho muito orgulho de falar disso porque os meninos amam estar aqui, fazem questão de vestir a camisa. Estamos com muitos projetos para esse ano, buscando fazer uma lojinha da Jairo Futsal e organizando viagens para eles conhecerem os locais de competição. A ideia é fazer uma viagem por mês”, declarou Diego Gomes.

As aulas de futsal podem ser frequentadas por meninos e meninas de todas as idades. “A escolinha trabalha do maternal até o ensino médio, mas as competições são para alunos a partir dos sete anos. Temos categoria masculina e feminina, sendo que a feminina nós lutamos muito para fortalecer, porque requer um pouco mais de cuidado. E nós somos bicampeões no juvenil feminino, conseguimos a participação no JEMG deste ano para representar não só a escola, mas Caratinga”, lembrou.

Jovens talentos

João Israel Caetano, de 9 anos, entrou recentemente na Escola Professor Jairo Grossi e ingressou no time de futsal. Ele conta que o pai foi um dos maiores motivadores para que ele se envolvesse no esporte. “Ele e meu padrinho me ensinaram a jogar, depois meu pai quis me colocar em uma escolinha. Agora que eu peguei mesmo a paixão pelo futsal. Minha inspiração é o Cristiano Ronaldo”, contou.

O ídolo do futebol português também é inspiração para Murilo Nascimento Campos, de 10 anos, que está na equipe Jairo Futsal há mais tempo. “Já disputei dois Jogos Estudantis, no ano passado e no retrasado. As aulas são muito boas e os professores também”, elogiou o garoto.

Higor Ribeiro Coelho, de 8 anos, também é um estudante da EPJG que tem se destacado no futsal. Ele faz parte da equipe sub8 do Cruzeiro Esporte Clube e treina mensalmente na capital. “Me sinto muito feliz, dou meu máximo para continuar me destacando” afirma Higor.