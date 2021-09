Estado investiga possíveis casos da variante Delta em Caratinga

CARATINGA- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) notificou a Secretaria Municipal de Saúde acerca de dois prováveis casos da variante Delta no município de Caratinga.

A Vigilância Epidemiológica, após a notificação da SES/MG, realizou contato com familiares dos pacientes em questão para verificar o vínculo epidemiológico entre eles e possíveis casos da variante Delta.

As informações foram repassadas a Secretaria de Estado de Saúde para encerramento das investigações. Caberá agora ao Estado a confirmação se os dois casos investigados no município são da variante Delta ou não.

Conforme anunciado recentemente pelo secretário de Estado de Saúde Fábio Baccheretti, a variante Delta já está na fase de transmissão comunitária no Estado de Minas Gerais. Detectada originalmente na Índia, variante Delta é mais contagiosa e potencialmente mais letal que as demais.

De acordo com o secretário de Saúde de Caratinga, Erick Gonçalves, a investigação da presença da variante delta no município já reforça, ainda mais, a necessidade da manutenção das medidas recomendadas para evitar o contágio da COVID-19 em especial da nova variante.

O secretário enfatiza que é muito importante que as pessoas continuem mantendo o distanciamento social, o uso correto da máscara, lavagem das mãos com água e sabão ou uso de álcool em gel quando a lavagem das mãos não for possível.