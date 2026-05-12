Influenciador e atleta, Maicon Drumond celebra nova conquista no esporte

Conquista de cinturão em competição realizada na cidade de Raul Soares

DA REDAÇÃO- O influenciador digital e atleta caratinguense Maicon Drumond voltou a subir ao lugar mais alto do pódio no Jiu-Jitsu. Desta vez, ele conquistou o 1º lugar no 6º Open Minas Beach 2026, em Raul Soares, competindo na categoria Faixa Azul Juvenil até 70kg.

A nova vitória reforça a trajetória de crescimento do atleta, que vem se destacando em competições regionais. Em 2025, Maicon já havia conquistado o cinturão da Copa Open Vale do Aço de Jiu-Jitsu, realizada em Timóteo, representando a equipe Cindra Gold Team.

Na ocasião, a conquista teve um significado especial por marcar sua estreia na faixa azul, considerada uma etapa de maior exigência técnica dentro da modalidade. “Foi um grande desafio e o resultado foi muito bom. Era uma luta casada, uma super luta, então eu consegui estar ganhando em primeiro lugar e aí estar trazendo o cinturão aqui para a Caratinga e para a minha equipe”, destacou o atleta na época.

A relação de Maicon com o Jiu-Jitsu começou no início de 2023, inicialmente como uma forma de sair da rotina e aprender defesa pessoal. Segundo ele, a mudança de mentalidade veio após sua primeira competição. “Quando eu tinha seis meses de Jiu-Jitsu, eu fui na minha primeira competição, ainda em 2023, e foi aí onde a minha chave no Jiu-Jitsu virou. Foi quando eu vi que o Jiu-Jitsu é muito além de luta, você consegue trazer isso pra sua vida de uma forma muito mais clara, objetiva”, afirmou.

Além dos tatames, Maicon também se tornou conhecido nas redes sociais por seus vídeos de humor e dublagens. Hoje, porém, seu conteúdo ganhou novos rumos e passou a incluir a rotina de treinos, hábitos diários e momentos da vida espiritual.

Com mais um título conquistado, Maicon Drumond segue levando o nome de Caratinga para os tatames e inspirando jovens atletas através da disciplina, dedicação e superação.