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Finalizada etapa microrregional do JEMG em Caratinga

CARATINGA- O município de Caratinga sediou entre os dias 27 de abril a 2 de maio, a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais para os estudantes/atletas do módulo 2 (15 a 17 anos).

Participaram da etapa escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino dos municípios de Alvarenga, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, Entre Folhas, Inhapim, Ipanema, Piedade de Caratinga, Pingo d’Água, Pocrane, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Taparuba, Tarumirim, Ubaporanga e Vargem Alegre, com disputas nas modalidades basquete, futsal, handebol, voleibol, além do xadrez para ambos os módulos 1 (12 a 14 anos) e 2.

Pela cidade de Caratinga, a Escola Professor Jairo Grossi conquistou o título na modalidade voleibol no sexo feminino. Já a Escola Estadual Moacyr de Mattos conquistou o título no handebol feminino. A Escola Estadual José Augusto Ferreira conquistou a prata pelo basquete masculino, e a Escola Estadual Princesa Isabel conquistou a prata no futsal masculino. Pela Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla, no xadrez módulo 1 feminino, a aluna Alícia Vitória da Silva Nunes conquistou o 1º lugar no módulo e a aluna Emilly Vitória Alves Medeiros conquistou o 4º lugar, e pelo módulo 1 feminino, o aluno Arthur Hebert da Silva conquistou o 3º lugar.

As partidas de basquete aconteceram na quadra da EE José Augusto Ferreira, o handebol no Ginásio do UNEC – Campus II, o futsal no Ginásio do América Futebol Clube, o voleibol no CTC – Caratinga Tênis Clube e o xadrez no Palácio de Cristal no Esporte Clube Caratinga.

A Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo foi responsável pela entrega de uniformes à delegação de atletas de Caratinga, reforma da quadra do ginásio da UNEC e pela organização e coordenação do evento na realização da etapa, em parceria com a Superintendência Regional de Ensino e as analistas educacionais Daniela Dutra e Wayne Barbosa.

As escolas campeãs nas modalidades coletivas e no xadrez nas etapas microrregionais são classificadas para a Etapa Regional que neste ano acontecerá entre os dias 29 de junho a 4 de julho no município de Almenara.

Confira as Escolas classificadas nas modalidades coletivas do módulo 2 para a Etapa Regional:

 

MODALIDADE ESCOLA MUNICÍPIO
Basquete Feminino Escola Estadual Doutor Guilhermino de Oliveira Inhapim
Basquete Masculino Escola Estadual Frei Carlos Piedade de Caratinga
Futsal Feminino Escola Estadual Alberto Azevedo Inhapim
Futsal Masculino Escola Estadual Frei Carlos Piedade de Caratinga
Handebol Feminino E.E. Moacyr de Mattos Caratinga
Handebol Masculino E.E. Orlando Alves Pereira Taparuba
Voleibol Feminino Escola Professor Jairo Grossi Caratinga
Voleibol Masculino E.E. Professora Maria Teixeira da Fonseca Tarumirim

 

Confira os estudantes/atletas classificados na modalidade xadrez dos módulos 1 e 2 para a Etapa Regional:

CATEGORIA E NAIPE POS. ALUNOS ESCOLA MUNICÍPIO
Mód. I – Feminino Alícia Vitória da Silva Nunes E.E. Feliciano Miguel Abdalla Caratinga
Isabela Silvério da Rocha E.E. Edir de Oliveira e Silva Pocrane
Maria Cecília Alves de Oliveira E.E. Anita Garibaldi Pocrane
Emilly Vitória Alves Medeiros E.E. Feliciano Miguel Abdalla Caratinga
Mód. I – Masculino Jorge Miguel Lemes de Souza E.E. Profª Maria T da Fonseca Tarumirim
Mateus Henrique Costa E.E. Monsenhor Rocha Santa Bárbara do Leste
Arthur Hebert da Silva E.E. Feliciano Miguel Abdalla Caratinga
Pierre Nathan F. Martins E.E. Orlando Alves Pereira Taparuba
Mód. II – Feminino Eveli Emanuelem Firmino Alves E.E. Dom Cavati Ubaporanga
Marcela do Carmo Casarino E.E. Profª Maria T. da Fonseca Tarumirim
Paloma Sabino de Souza e Silva E.E. Leanir de Assis Magalhães Pocrane
Nayara Lins de Paula Souza E.E. Profª Maria T. da Fonseca Tarumirim
Mód. II – Masculino Erick Sousa Oliveira Nery E.E Profª Maria T. da Fonseca Tarumirim
Cássio Rodrigues de Oliveira E.E Josefina Vieira Santa Rita de Minas
Emanuel Henrique de Assis Vieira E.E Josefina Vieira Santa Rita de Minas
Raphael de Paula Martins Teodoro E.E Profº Ilídio Alves Carvalho São Sebastião do Anta
Escola Professor Jairo Grossi – Campeã Voleibol Feminino
Escola Estadual Princesa Isabel – Vice-campeã Futsal Masculino
Escola Estadual José Augusto Ferreira – Vice-campeã Basquete Masculino

Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla – 3 atletas classificados para a regional
Entrega de uniformes da delegação de Caratinga

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