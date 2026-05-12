Dupla suspeita de assaltar postos na MG-458 é presa após perseguição entre Caratinga e Ipatinga

CARATINGA/IPATINGA – Uma perseguição policial que atravessou trechos da MG-458 e da BR-381 terminou com a prisão de dois homens, ambos de 20 anos, suspeitos de envolvimento em dois roubos consecutivos a postos de combustíveis na noite desta segunda-feira (11).

Os crimes ocorreram em um intervalo de cerca de dez minutos, às margens da MG-458, na região de Caratinga.

O primeiro assalto foi registrado por volta das 21h29, em um posto localizado no km 123 da rodovia, no distrito de Vale Verde. Segundo informações da ocorrência, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta vermelha e, após exibirem uma arma de fogo para a frentista, roubaram R$ 261,30.

Pouco depois, a dupla teria praticado outro roubo em um posto situado no km 133 da mesma rodovia, no distrito de Porto Seguro. Utilizando a mesma dinâmica, os criminosos renderam outro frentista e levaram R$ 363,00.

Com as características dos envolvidos e da motocicleta repassadas pelas vítimas, equipes iniciaram rastreamento imediato e localizaram os suspeitos já em Ipatinga, nas proximidades da rotatória do Posto Shell Panorama.

PERSEGUIÇÃO

Ainda conforme o registro policial, os suspeitos ignoraram as ordens de parada emitidas pelas viaturas, iniciando fuga em alta velocidade pela BR-381.

Durante o acompanhamento, os ocupantes da motocicleta realizaram manobras perigosas, transitando em zigue-zague entre veículos e colocando em risco motoristas, pedestres e os próprios policiais.

A perseguição seguiu por vias marginais e retornou à BR-381 em direção ao Centro de Ipatinga. Nas proximidades do viaduto em frente ao Panorama Tower, o condutor perdeu o controle da motocicleta, derrapou e caiu ao solo.

Mesmo após a queda, um dos suspeitos tentou escapar a pé, pulando de um viaduto de aproximadamente seis metros de altura sobre a Avenida Brasil. Ele ainda correu por áreas próximas à linha férrea e imediações da Usiminas, mas acabou alcançado e detido.

Segundo a ocorrência, os dois homens resistiram à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de contenção e algemação.

ARMA APREENDIDA

Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver calibre .32 — que teria sido utilizado nos assaltos — além da motocicleta usada na fuga, um capacete e roupas relacionadas aos crimes.

Os dois detidos foram encaminhados inicialmente para atendimento médico em Ipatinga e, posteriormente, levados ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Um deles apresentava lesão no punho esquerdo.

Após os atendimentos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências legais.