ASAFE se destaca como patrocinadora master na abertura da Copa Rio Doce de Tênis de Mesa 2026

IPATINGA – Foi realizada no sábado (21), em Ipatinga, a abertura oficial da Copa Rio Doce de Tênis de Mesa 2026, competição que será disputada em quatro etapas ao longo do ano e reúne atletas de diversas categorias da região do Vale do Rio Doce.

O evento contou com a apresentação dos patrocinadores, com destaque para a ASAFE – Associação Somo Atleta do Futebol e Esporte, patrocinadora master da competição. Representando a entidade, o vice-presidente Duany participou da cerimônia e realizou a entrega de 100 camisas destinadas aos atletas do projeto.

O material esportivo irá beneficiar praticantes de várias faixas etárias, incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos e veteranos, contribuindo para o incentivo e fortalecimento do tênis de mesa na região.

Resultados da etapa – Categoria Absoluto

Na disputa da categoria Absoluto A, os vencedores foram:

1º lugar: Alcidimar

2º lugar: Vitor

3º lugar: Laércio e Joel

Já na categoria Absoluto B, o pódio ficou assim definido:

1º lugar: Flávio

2º lugar: Charles

3º lugar: Caio e Benício

A Copa Rio Doce de Tênis de Mesa é considerada uma das principais competições da modalidade na região e tem como objetivo incentivar a prática esportiva, revelar novos talentos e promover a integração entre atletas.