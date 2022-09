Esporte salva vidas

É consenso que esporte, independentemente da modalidade é de extrema importância para uma qualidade de vida melhor. Entretanto, esporte é um assunto muito mais importante que a maioria das pessoas pensam. Tanto que a cada quatro anos, ouvimos um monte de candidatos abordarem o tema. Porém, basta passar às eleições que a grande maioria deles simplesmente não tocam mais no assunto. Por isso, quem vive esporte 365 dias no ano, sabe exatamente todas às dificuldades para se fazer o mínimo.

No começo do ano, tive o prazer de conhecer o empresário Gilson, conhecido no Vale do Aço como Gilson Infornet. Ao saber que assumi a presidência da Liga Caratinguense de Desportos, se colocou à disposição para colaborar na reestruturação da entidade e apoiar nas promoções de competições. Procurei me informar sobre sua atuação na região. A muitos anos, mantém parceria constante e ativa com diversas Ligas, Associações e clubes. Um trabalho consolidado que serve de exemplo para nossa região. A seis meses no comando da LCD, contando com apoio do grupo de trabalho, mas, principalmente contando com a ótima atuação da diretora de competição Marina Pires, foram promovidas seis torneios: Campeonatos de base, adulto e participação na Copa da Amizade. Em todas, pude contar com a importante colaboração de Gilson. Inclusive marcando presença em várias delas, como é de costume no Vale do Aço. Essa semana, recebi sua visita na Rádio Cidade para um ótimo bate papo, e o compromisso que continuará conosco. O esporte precisa de mais gente assim.