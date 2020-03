Esporte Clube Caratinga suspende funcionamento

CARATINGA- Foi assinada Portaria que dispõe sobre as medidas de prevenção necessárias à contenção do coronavírus (COVID-19) nas dependências do Esporte Clube Caratinga. A diretoria executiva e o Conselho Deliberativo decidiram suspender o funcionamento por tempo indeterminado como medida de prevenção.

O clube considerou que, apesar de não haver a confirmação de casos entre a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, funcionários, prestadores de serviços, associados e dependentes que frequentam as dependências do Esporte Clube Caratinga, torna-se necessária a adoção de medidas preventivas para a contenção da propagação do vírus na sociedade e, em especial, no âmbito da Associação Recreativa. Além disso, foram consideradas as orientações dos órgãos responsáveis pelo sistema de saúde e a ampla divulgação pelos meios de comunicação da necessidade de isolamento social.

Foram suspensas todas as atividades recreativas presenciais no âmbito do Esporte Clube Caratinga, e via de consequência, foi determinado o fechamento de todas as áreas sociais. Os atendimentos aos associados, dependentes e prestadores de serviços será efetuado preferencialmente através do e-mail clubecaratinga@hotmail.com e/ou pelo telefone (33) 3321.1488, de terça a sexta-feira, das 9h às 15h.

Também está suspenso o atendimento presencial na Secretaria do Clube, bem como de qualquer atividade social ou recreativa aos associados e dependentes nas áreas sociais até ordem posterior em relação às medidas preventivas.