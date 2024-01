Esporte Clube Caratinga se prepara os desafios de 2024

Equipe participa da Copa Regional Giro Esportivo de Inhapim, que começa neste domingo (28)

CARATINGA- O Esporte Clube Caratinga já abre a temporada 2024 com olhos no início da Copa Regional Giro Esportivo de Inhapim, que começa no domingo (28).

A equipe, que se sagrou campeã no ano de 2022 na mesma competição, antes Copa Rádio Clube de Futebol, está entusiasmada para o ano esportivo, como enfatiza o coordenador geral de futebol Whederson, o Dedel. “Agradeço ao presidente Edgar Martins e todos os envolvidos pela oportunidade em coordenar o futebol do Esporte Clube Caratinga, nós chegamos com bastante pensamento positivo em relação a trabalho de base e amador, tentando organizar da melhor maneira possível, buscando parceiros para ajudar a criançada, para no futuro termos algo de positivo, como atletas e pessoas de boa índole. Os professores Diego e Nil têm categorias de sub-11, 13, 15, 17 e até mesmo categoria 20. E agora, com essa nova oportunidade, estou chegando aqui para ajudar nessa questão do time amador e resgatar essa essência, porque o Esporte Clube Caratinga é um time grande e de tradição”.

Dedel afirma que a equipe está focada na competição Giro Esportivo e preparada para os desafios. “Em 2022 tivemos oportunidade de trabalhar e sermos campeões invictos. A experiência foi a melhor possível, fizemos um time mais caseiro, que é importante frisar nessa situação, estamos trabalhando mais com atletas da cidade, jovens, tem atleta no grupo de 16, 17, 18 anos, também para agregar e juntar experiência à juventude, tem atleta mais de idade, com currículo bastante avançado para ajudar essa moçada que está chegando”.

O coordenador enfatiza que o grupo está focado, satisfeito e feliz. “Só temos que agradecer aos atletas a oportunidade de estar representando o Esporte Clube Caratinga. Estamos com muita vontade, são atletas de alto nível, se cuidam e se treinam, para tentarmos buscar novamente nosso objetivo que é chegar a essa final”.

A intenção de Dedel é também fortalecer cada vez mais o nome do clube e valorizar os novos talentos da região. “O Esporte Clube Caratinga é o sexto maior clube mais antigo de Minas Gerais e não pode ser diferente, a gente não pode perder essa essência, tem que resgatar. A cidade de Caratinga merece essa formação dos atletas de base, até mesmo amador. Vamos organizar algumas seletivas na região, os jovens podem vir participar, o Caratinga está de portas abertas para fazer essas parcerias, para que a garotada possa vir participar da escolinha”.