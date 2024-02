Escolinha do Esporte Clube Caratinga faz balanço de atividades

CARATINGA- A Escolinha do Esporte Clube Caratinga, inaugurada no ano de 1980 é referência na Cidade de Caratinga, com o comando dos professores Silvanil Souza do Nascimento e Diego Rodrigues Lopes, e do coordenador de Esportes Whederson José Lopes, o Dedel.

A escolinha está com inscrições abertas para pais ou responsáveis que desejam realizar matrículas, atendendo a jogadores das categorias, a partir de sete anos até 17 anos, nos dias de terça-feira; quinta-feira e sábado, nas dependências do clube.

As inscrições são feitas diretamente na Secretaria do clube com documentos pessoais do jogador e do responsável. Mais informações pelo 3321-1488.

A Escolinha já conquistou seu espaço e vem colecionado títulos, marcando presença em diversos campeonatos em Caratinga e região. Confira alguns resultados:

• Copa Menino Maluquinho 2023

Sub-09 – 2° lugar

• Copa Cidade das Palmeiras 2023

Sub-11 – 1° lugar

Sub-13 – 1° lugar

• Campeonato Regional de Futebol de Base LCD 2022

Sub-11 – 2° lugar

Sub- 13 – 2° lugar

Sub -15 – 1° lugar

e Sub -17 – 2° lugar

• Campeonato Regional de Futebol de Base LCD 2023

Sub- 15 – 4° lugar

Sub- 17 – 5° lugar

• Copa Guri – Etapa Vale do Aço 2023

Sub -09 – 3° lugar

Sub- 11 – 4° lugar

Sub- 12 – 5° lugar

Sub- 13 – 5° lugar

• Copa Integração Rodrigo Poço 2023

Sub- 11 – 3° lugar

Sub- 14 – 2° lugar